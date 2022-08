Provincia Ayuntamiento, Costas y Mesa de Trabajo analizan la recuperación de la playa de Balerma jueves 11 de agosto de 2022 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde ha solicitado que “no se dilaten los plazos y que el proyecto final recoja una solución técnica definitiva y estructural que retenga la arena y estabilice todo el tramo completo de costa desde Balanegra hasta la Piedra del Moro, de más de 8 kms de longitud” El Ayuntamiento de El Ejido y Costas han mantenido hoy una nueva reunión de trabajo para tratar el problema de regresión de la Playa de Balerma. El alcalde, Francisco Góngora; el presidente de la Junta Local, Antonio Gómez; representantes de la Mesa de Trabajo por la Estabilización, y el jefe del Servicio Provincial de Costas, Enrique López, han analizado los pliegos de licitación del estudio para la recuperación de la playa que la Dirección General de la Costa y el Mar ha realizado. El alcalde ha solicitado a Costas que “no se dilaten los plazos y que el proyecto final recoja una solución técnica definitiva y estructural, que retenga las aportaciones de arena y que estabilice todo el tramo completo de costa desde Balanegra hasta la Piedra del Moro, de más de 8 kilómetros de longitud”. El Servicio Provincial de Costas ha indicado que ya se ha iniciado el procedimiento de contratación con la apertura de las ofertas presentadas por los licitantes a la asistencia técnica que estudiará todas las alternativas que van desde la aportación de arena procedente de cantera o dragado marino; obras de retención semirrígidas; y obras de retención rígidas como diques exentos sumergidos, línea de espigones cortos y espigones cortos de obra blanca, y otras posibles soluciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.