Provincia Ampliar Ayuntamiento de Adra insta al Gobierno de España a rectificar la rebaja fiscal de 2023 Insta al Ministerio de Hacienda a que sitúe el índice en el 0.18 para el ejercicio 2023 al tomate, pimiento, calabacín, pepino, berenjena, sandia y melón viernes 24 de mayo de 2024 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno de la Corporación Municipal de Adra ha aprobado en la última sesión plenaria, una moción para instar al Gobierno de España a “rectificar la reducción del índice de módulos de rendimiento neto”. Una propuesta que ha salido adelante por unanimidad y que se ha trasladado a la sesión plenaria a propuesta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). El alcalde, Manuel Cortés, ha señalado que se trata de una iniciativa a la que “mostramos nuestro respaldo, tal y como hemos hecho con una carta de apoyo a una reivindicación similar por parte de la organización agraria COAG porque entendemos que el sector agrícola, principal motor económico de nuestro municipio y provincia, debe contar con la sensibilidad del Gobierno de España ante situaciones de necesidad”. La moción, al mismo tiempo, insta al Ministerio de Hacienda a que “publique una corrección de errores de la Orden HAC/348/2024, de 17 de abril 2024, para que incluya a todos los cultivos hortícolas de la provincia de Almería en todos los municipios productores y sitúe el índice en el 0.18 para el ejercicio 2023 al tomate, pimiento, calabacín, pepino, berenjena, sandia y melón”. Esta propuesta se fundamenta en que, el pasado año 2023, los cultivos hortofrutícolas tuvieron distintas dificultades que resultaron en una reducción de la producción esperada en los hortícolas bajo plástico, causada por enfermedades y plagas además de la aparición de hongos y bacterias que provocaron el levantamiento de cultivos. Esta “tormenta fitopatología” resultó en un menor nivel de producción de las explotaciones a lo que se le añadió el incremento de los costes de producción. Sin embargo, el 17 de abril se publicó la Orden HAC/348/2024, por la que se modificaron, para el período impositivo 2023, los Índices de Rendimiento Neto y la reducción general aplicable en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, Orden que dejaba fuera a todo el sector productor hortícola bajo plástico, no teniendo en cuenta las incidencias que ha tenido, cuestión que “entendemos que es una discriminación hacia nuestros productores”. Así, con esta moción, el Ayuntamiento de Adra ha dejado patente su férrea defensa al sector hortofrutícola, recordando que es un sector que posee “una gran relevancia para el desarrollo de la provincia, tanto por su vertiente económica como social” y que destaca por “su elevada aportación a la producción final agraria y su clara vocación exportadora”, por lo que “juega un papel fundamental en el equilibrio de la balanza comercial almeriense y andaluza”. Por ello, seguirá apoyando todas aquellas medidas que faciliten la labor de los agricultores, trabajadores del sector económico por antonomasia de la ciudad milenaria. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

