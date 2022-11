Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ayuntamiento de Almería y Fundación ‘la Caixa’ sellan una alianza contra la pobreza infantil lunes 21 de noviembre de 2022 , 15:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Colaborarán en la implantación de CaixaProinfancia, un programa de la Fundación ‘la Caixa’ centrado en la atención a familias con niños y niñas de entre 0 y 18 años en situación de vulnerabilidad La Fundación ‘la Caixa’ y el Ayuntamiento de Almería trabajarán conjuntamente en identificar y analizar las situaciones de vulnerabilidad social y de riesgo de exclusión para definir una propuesta de servicios conjunta que hoy se pone en marcha con la constitución de una Mesa Institucional CaixaProinfancia tiene como principal objetivo garantizar la promoción socioeducativa de los niños, niñas y adolescentes poniendo a disposición de las familias una serie de ayudas dirigidas a refuerzo educativo, educación no formal, apoyo educativo familiar, terapia psicosocial y promoción de la salud El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería ha acogido hoy la constitución de la Mesa Institucional para el desarrollo conjunto de ‘CaixaProinfancia’, programa de atención a la infancia en situación de pobreza de la Fundación ‘La Caixa’ que, concretamente en Almería, estará coordinado por la entidad social Cruz Roja y actuará en el barrio Fuentecica – Quemadero. Vía convenio, la Fundación ‘la Caixa’ aportará un total de 100.000 euros anuales para el impulso del proyecto y, junto al Ayuntamiento de Almería, identificarán y analizarán conjuntamente las situaciones de vulnerabilidad social y de riesgo de exclusión dentro del ámbito territorial de actuación. Anualmente se prevé trabajar con, al menos, cincuenta familias con niños, niñas y adolescentes, de entre 0 y 18 años, en riesgo de exclusión social. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte; la responsable territorial de Andalucía Oriental de la Fundación ‘La Caixa’, Rosa Martínez, y la responsable de Cruz Roja en Almería, Ana Montoro, entre otros, han presentado el proyecto con el objetivo común de "contribuir a la superación de la pobreza infantil" en la localidad. En ese propósito, la responsable municipal del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha brindado “toda la colaboración a nivel municipal para el desarrollo de esta iniciativa”, agradeciendo a la Fundación ‘La Caixa’ “el desarrollo de este programa también en Almería, planteado desde un marco intersectorial y colaborativo, extendido a colectivos, asociaciones, centros educiativos y entidades que trabajan en este barrio”, y que también han asistido a esta reunión de presentación. Ha recordado que el programa prevé un seguimiento “integral”, reconociendo que “más allá de la atención de necesidades puntuales, la iniciativa de la Fundación proyecta una actuación global que busca la transformación y mejora de la realidad de la infancia y de sus familias, procurando que los niños no abandonen los estudios, evitar el absentismo o una mayor integración familiar”. El delegado territorial de Salud ha felicitado la puesta en marcha de este proyecto, al que se suma la Junta de Andalucía a través de varias delegaciones, “en un objetivo que nos preocupa y ocupa a todos, como es la lucha contra la exclusión social y la vulnerabilidad de niños y adolescentes. Desde la delegación de Salud nuestro compromiso con este programa será el de reforzar el trabajo, a través de nuestros mecanismos de salud, que ayude a completar los calendarios vacunales, fomentar entre los más jóvenes hábitos saludables y promocionar la salud”, ha señalado Juan de la Cruz Belmonte. Rosa Martínez, de la Fundación ‘La Caixa’, ha explicado que “cuando llegamos con CaixaProinfancia a cualquier ciudad lo que primero hacemos es establecer una red de las entidades que ya están en el territorio, con las que poder trabajar en sinergia. El objetivo de todo ello es conseguir poner a las familias en el centro de la actuación y, junto a ellas, ofrecer el acompañamiento que precisan para la atención de sus necesidades”. Así, ante los asistentes a esta presentación, ha explicado que “en España un 25% de los menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza” y ha abogado por “construir y consolidar un presenta para un futuro mejor”. Promoción socioeducativa CaixaProinfancia busca romper la línea de transmisión de la pobreza de padres a hijos y fomentar la igualdad de oportunidades. El programa se dirige a la infancia y adolescencia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social, con el fin de promover y respaldar su desarrollo de forma integral, favoreciendo y apoyando para ello las políticas de mejora de la equidad y la cohesión social. En el curso 2019-20, el 85% de participantes en el programa se graduaron al finalizar la ESO, un éxito escolar por encima incluso de la media española, que fue del 84%, y muy por encima de los resultados previsibles en este estrato social de familias vulnerables. Uno de los objetivos fundamentales de CaixaProinfancia es garantizar la promoción socioeducativa del menor, entendiendo que de esta dependerá, en buena medida, su bienestar futuro. Ello se concreta en el desarrollo de cinco grandes líneas de trabajo que complementan las intervenciones que se realizan en el barrio de Fuentecica - Quemadero de Almería: l Refuerzo educativo: atención logopédica, psicomotora, grupos de estudio asistido, refuerzo individual, aulas abiertas y ayudas para el equipamiento escolar. l Ocio y tiempo libre: centros abiertos, campamentos y actividades de verano. l Apoyo educativo familiar: talleres educativos familiares, centro materno infantil y atención integral a madres e hijas/os víctimas de violencia de género. l Atención psicoterapéutica personal y familiar: personalizada o con familias y talleres terapéuticos grupales. l Promoción de la salud: ayudas para la alimentación e higiene infantil, gafas y audífonos. Acción social en red CaixaProinfancia cuenta con la colaboración de más de 400 entidades sociales que trabajan en red y que se encargan de atender de manera directa a las familias, priorizando las ayudas y haciendo el seguimiento de cada caso. En Almería las entidades colaboradoras que han sido seleccionadas mediante concurso y que desarrollarán el programa son: Cruz Roja, Almería Acoge y Fundación Secretariado Gitano. CaixaProinfancia no solo potencia el trabajo en red entre las entidades sociales. El proyecto también promueve una acción coordinada con otros agentes del territorio (ayuntamientos, escuelas y centros de salud, entre otros) para dar una respuesta global e integral a las necesidades de los niños y niñas y adolescentes y de sus familias. Por lo tanto, la valoración de cada caso, el plan de trabajo con los objetivos específicos, el seguimiento y la evaluación de los mismos se hacen de manera conjunta entre las partes implicadas. Todas estas organizaciones actúan con la premisa de que los niños, niñas y adolescentes de hoy son los adultos que formarán la sociedad de mañana, por lo que la atención a la infancia es determinante para conseguir su bienestar, pero también para construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada.

