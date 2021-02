Ayuntamiento de Vera desmiente al PSOE sobre la plataforma comercial on line

El Ayuntamiento de Vera ha salido al paso de las críticas del PSOE relativas a la plataforma de comercio local en internet, de la que decía, promociona a empresas que no son de la localidad, por lo que "Ante falta de rigor de recientes informaciones publicadas en diversos medios de comunicación y perfiles de redes sociales sobre la plataforma de venta electrónica del comercio veratense www.veraonline.es, se ofrecen las siguientes aclaraciones y puntualizaciones:





PUNTUALIZACIONES Y ACLARACIONES:



El Ayuntamiento de Vera entre sus funciones tiene como competencia el fomento del comercio local del municipio.



El Ayuntamiento de Vera ha puesto en marcha el Plan “Vera Impulsa” para la Reactivación Económica del municipio , con el fin de paliar lo antes posible las consecuencias económicas y sociales de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Este plan incluye entre sus principales actuaciones de apoyo al comercio local una plataforma de venta on line, para que los comerciantes se den de alta en ella y sirva de catálogo virtual y como plataforma de venta para los comercio de próximidad.



En este contexto, desde la iniciativa privada, la empresa veratense WavyDrive, S.L. había desarrollado la web VeraOnline, la primera plataforma de comercio electrónico del municipio de Vera, con el objetivo de promocionar, dinamizar y ayudar a los comercios locales a potenciar y vender sus productos.



El Ayuntamiento de Vera tras analizar varias opciones, determinó que la iniciativa surgida por la empresa WavyDrive, S.L. compartía los mismos objetivos que el Ayuntamiento de Vera, que no es otro que crear un punto de encuentro donde se den a conocer los productos y comercios de Vera y que estos lleguen a través de Internet a cualquier parte del territorio español. En consecuencia, y con el objetivo de no crear duplicidades, ni competencia entre una plataforma municipal y otra plataforma surgida desde el ámbito privado, el Ayuntamiento de Vera decidió impulsar este proyecto mediante un PATROCINIO, que repercutiera y beneficiara de manera directa a los comerciantes veratenses que se adhirieran a la plataforma.



WavyDrive, SL con CIF B04891479, es una empresa Veratense, creada en 2018, la cual ha sido impulsada por la Junta de Andalucía a través de su Aceleradora Minerva y el Gobierno de España a través de su programa ‘Acelera Pyme’, además ha recibido premios y menciones en todos los medios de comunicación https://wavydrive.com/prensa-y-radio/ desde sus inicios.





DESMENTIDOS SOBRE INFORMACIONES FRAUDULENTAS Y FALSAS (INFORMACIÓN APORTADA POR LA EMPRESA WAVYDRIVE S.L.) :





· Todos los comercios que figuran en el apartado ‘Comercios’ de VeraOnline, son de Vera y gestionados por personas de Vera.



· No hay ningún comercio que no sea de Vera, de hecho ‘All in Vera – Moda’ y ‘All in Vera – Tecnología’ no son más que marcas comerciales de WavyDrive, creadas dentro del plan estratégico de crecimiento y dinamización de la propia plataforma, para generar contenido y visitas en VeraOnline, que repercuten en el beneficio de todos los comercios que están adheridos.



En este sentido, es conveniente aclarar que no es necesario tener un local comercial para ser empresario. No es obligatorio acreditar una trayectoria profesional y ser conocido por todo el pueblo para iniciar un negocio en Vera. Los modelos de comercio digital hacen posible que nuevas empresas tecnológicas puedan surgir en el municipio, ya se dediquen a vender ropa, electrodomésticos o cualquier otro producto o servicio.



Reiteramos que las informaciones falsas de los últimos días están haciendo daño a una empresa Veratense, y a sus marcas comerciales, por lo que pedimos respeto, consideración y las rectificaciones oportunas.