Capital Ayuntamiento, Diputación y Junta arropan a Argar en el Día Internacional del Niño con Cáncer miércoles 15 de febrero de 2023 , 16:05h Más de 700 alumnos del Colegio SAFA participan en el evento con el apoyo de las instituciones El Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía han arropado a la Asociación de Niños con Cáncer Argar en el acto conmemorativo del Día Internacional del Niño con Cáncer, que ha tenido lugar en el Colegio Sagrada Familia (SAFA) de la capital junto a más de 700 alumnos. Un encuentro que también ha contado con el respaldo del Hospital Universitario Torrecárdenas y el Hospital Materno-Infantil. El tercer teniente de alcalde y concejal de Economía y Contratación, Carlos Sánchez, ha agradecido "el enorme trabajo de Argar durante todo el año con los más pequeños que se ven afectados por esta enfermedad", a la vez que ha puesto en valor la colaboración del Ayuntamiento con la asociación en el voluntariado. "Son personas que dedican su tiempo, sus recursos y su esfuerzo a cuidar de esos niños y tienen un papel fundamental", ha señalado. Por otra parte, ha subrayado que "todas las administraciones tenemos la obligación de seguir invirtiendo en estos colectivos". El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha destacado el importante papel de las asociaciones en este tipo de situaciones: "ARGAR hace un trabajo fundamental para ayudar a los niños enfermos, pero también a las familias a través del asesoramiento y apoyo. Nuestro compromiso es total y vamos a seguir trabajando e invirtiendo en investigación porque el sueño de todos es acabar con una enfermedad que cada vez tiene una esperanza de vida mayor". El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que continuamos trabajando a través de la Estrategia del Cáncer en Andalucía la cual contempla cinco líneas de intervención esenciales: prevención, promoción y diagnóstico precoz; asistencia a adultos; asistencia infantil y adolescente; humanización de la atención sanitaria al paciente oncológico y cuidados paliativos; y epidemiología, sistema de información y documentación". "En cuanto a la línea de trabajo de asistencia infantil y adolescente, se proponen cuatro objetivos específicos para contribuir a la mejora de la atención clínica de los niños con cáncer y sus familias, como son garantizar la asistencia multidisciplinar en red, durante las 24 horas del día, de los pacientes con cáncer infantil y mejorar la atención específica a la población adolescente con cáncer". El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, Francisco Alonso, ha querido transmitir un mensaje de esperanza y apoyo "a todos aquellos niños y niñas que están sufriendo esta enfermedad y a sus familiares". "Como entidad educativa, estamos muy sensibilizados con los menores que se encuentran atravesando una situación tan difícil como la de padecer cáncer, por lo que trabajamos para que este alumnado tenga una mejor calidad de vida a nivel afectivo, educativo y social". En este sentido, ha considerado "necesario, a pesar de la enfermedad, de sus secuelas y de los tratamientos recibidos, proporcionarles una atención educativa adaptada a sus necesidades para que puedan desarrollar una vida lo más normalizada posible". La presidenta de Argar, Rosa Onieva, ha asegurado que "el cáncer infantil es una realidad y seguimos apostando por una mayor supervivencia, depende de todos". También ha tenido palabras de reconocimiento para los cuidadores, familias e instituciones que "formamos parte de este engranaje" y ha reivindicado más "investigación y reconocimiento precoz para conseguir más supervivencia". Tras la intervención de las autoridades asistentes, se ha procedido a la lectura del manifiesto por parte de un alumno del centro y a la tradicional suelta de globos amarillos para recordar a las personas que no han podido superar la enfermedad.

