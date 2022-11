Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ayuntamiento, Junta y Diputación animan a comprar el calendario 'ANDA 2023' miércoles 30 de noviembre de 2022 , 11:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El vicepresidente, Ángel Escobar, participa en la Gala anual organizada por la asociación de niños con discapacidad física e intelectual que este año ha tenido como escenario el Teatro Apolo Ayuntamiento, Junta y Duputación han animado a los almerienses a comprar el calendario ANDA 2023 para ayudar a financiar las terapias de rehabilitación de niños con necesidades especiales, editado este año bajo el lema ‘Acortando distancias’. Una invitación que han trasladado en la Gala anual que la Asociación ANDA ha celebrado en el Teatro Apolo en la que, un año más, el conjunto de esta gran familia que conforman padres, niños, cuidadores…nos vuelven a dar una lección de superación, de esfuerzo y normalización de la discapacidad. La concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez la presidenta de la Asociación, Esperanza Fernández, delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido; y el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar han participado ene esta emotiva gala junto a concejales de la corporación municipal. Laynez ha querido significar la estrecha colaboración que mantiene el Ayuntamiento con esta asociación, también en la edición de este calendario, “en el objetivo de acortar distancias, como reza el lema de esta edicion, un objetivo que se extiende a todos los colectivos que trabajan por una sociedad más igualitaria, más justa, y una Almería más inclusiva” Laynez ha trasladado a los asistentes a esta Gala y presentación del calendario 2023, el “cariño y apoyo” de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, reconociendo una vez más la “impagable” labor que desde la asociación se presta a los niños y niñas almerienses que son atendidos a través de este colectivo, labor que ahora se va a ver respaldada con la puesta en servicio del nuevo edificio ALMA”, ha recordado. Por su parte, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido ha resaltado el lema elegido por Anda para el calendario de este año. "Creo que el tema que habéis elegido este año, “Acortando distancias” no podría ser más acertado, porque poco a poco, con el trabajo que realizáis día a día, son pasos que sirven para que la sociedad sea más consciente de las barreras, de las dificultades con las que os encontráis. Y esa concienciación se traduce en interés y voluntad para querer cambiar las cosas, para querer recortar diferencias, para que cada vez la inclusión social de las personas con discapacidad sea una realidad en su totalidad. Y este calendario muestra ese trabajo para que la sociedad almeriense lo conozca y sea solidaria aportando unos fondos más que necesarios para seguir con ese importantísimo trabajo y que vuestra labor y esfuerzo llegue a más niños y niñas y la sociedad sea más conocedora de la situación que viven diariamente" ha expresado Bellido. En sentido similar se ha expresado el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar, quien ha resaltado que Almería se ha convertido en un referente nacional gracias a la innovación social y a un tercer sector implicado que llega a donde las administraciones no llegan. “ANDA, es un ejemplo de ello desde que nació hace 16 años, trabajando por los niños con discapacidad tanto psíquica como física. Unos padres y madres que buscaban el bienestar de sus hijos y que han ayudado desde entonces a muchas familias almerienses con un objetivo básico primordial: Un futuro digno con la misma igualdad y calidad de vida que cualquier otro niño", ha asegurado. Del mismo modo, ha pedido a los almerienses que apoyen a este colectivo con la compra de un calendario que tiene como lema ‘Acortando distancias’: “Precisamente eso es lo que hacéis desde esta asociación de la que nos sentimos orgullosos: Acortar distancias e igualar oportunidades entre todos los niños, tengan o no discapacidad. Debéis saber que vais a tener siempre a la Diputación como aliada en todas vuestras iniciativas. Esperanza Fernández, presidenta de ANDA, ha agradecido al Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, su implicación con el proyecto que representa esta asociación y también ha animado a la sociedad almeriense a ayudar, con la compra de este calendario, a los niños y niñas de la asociación. Emocionada ante su primera gala como presidenta de este colectivo, Fernández ha destacado el “maravilloso” calendario que acompañará 2023, un álbum familiar que lo que pretende es significar la necesidad de acortar distancias, de acercar nuestro mundo a ellos, que no haya barreras de ningún tipo y que todo funcione como tienen que funcionar. Que ellos, protagonistas de las fotos de este calendario, son capaces de conseguir cualquier cosa que quieran...soñar” ANDA es una asociación que nació a raíz de la inquietud y preocupación de los padres con niños con discapacidad. Una preocupación que canalizaron a través de una serie de terapias y planes de ayuda dirigidos a mejorar la salud y bienestar de sus hijos. Hoy día, la mayoría de familias socias son de la capital, aunque la asociación también asesora a otras de distintos puntos de la provincia. En total, son cerca de un centenar las familias socias de ANDA que se benefician de terapias "de todo tipo", tienen a su disposición un gabinete de psicología, cuentan con logopedia, terapia ocupacional y asesoramiento social, laboral, además de otras actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias.

