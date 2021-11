Capital Ayuntamiento y Clece harán realidad el deseo de tres usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio miércoles 17 de noviembre de 2021 , 20:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y el gerente provincial de la empresa concesionaria, Diego López, han presentado la segunda edición de ‘El Árbol de los Deseos’



La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, junto al gerente provincial de la empresa de servicios Clece, Diego López, han presentado hoy la segunda edición de ‘El Árbol de los Deseos’. “Una iniciativa solidaria, humana y emotiva con la que pretendemos recoger los sueños de todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio con el fin de hacer realidad, al menos, tres de ellos”, ha explicado Laynez.



Participarán de esta iniciativa personas mayores y personas con discapacidad atendidas por los servicios de dependencia. Su participación se articula a través de una hoja de inscripción, que repartirán los cerca de 660 auxiliares del servicio de ayuda a domicilio a cada usuario (más de 2.300), en la podrán formular su deseo que quieren se haga realidad. La fecha límite para participar es el 22 de diciembre. En esta ocasión, habrá tres categorías, con un ganador en cada una de ellas: la de personas mayores de 60 años y la de personas con diversidad funcional, que se divide a su vez en dos subcategorías, personas mayores de edad y menores.



Todas las peticiones recogidas serán evaluadas por una comisión encargada de decidir, allá por el próximo mes de enero, los deseos que se harán realidad. El gerente de Clece ha destacado que “con este tipo de actividades mejoramos la calidad de vida de los usuarios y, a la vez, los hacemos más felices, más aún después de una pandemia en la que han tenido poco contacto social”.



Tanto la concejala de Familia como desde Clece han resaltado la labor de los auxiliares de ayuda a domicilio, que “han demostrado una gran profesionalidad y que son personal esencial”.





Gran participación

‘El Árbol de los Deseos’ consiguió una gran participación en su primera edición en en 2017/2018, en la que enviaron sus deseos 832 usuarios de ayuda a domicilio de las 1.400 personas que en ese momento había en activo en el servicio.



Los deseos que se hicieron realidad fueron el de Esperanza González Sánchez, de 93 años, cuyo deseo era dar un paseo por la zona de Roquetas pueblo y Almerimar y comer en un restaurante con su hija Mercedes; y el de Daniel Uivarosan, de 44 años, que deseaba hacer un viaje con su familia en barco, con el fondo transparente, para ver los peces y la fauna marina.



Paola Laynez ha aplaudido la puesta en marcha de esta segunda convocatoria “que seguro será un nuevo éxito y en la que los usuarios volverán a emocionarnos”. Asimismo, ha felicitado la labor que viene prestando Clece con con las 2.350 personas del servicio de ayuda a domicilio (1.738 mujeres / 612 hombres). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.