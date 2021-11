Capital El ‘Amazon de Almería’ inicia su andadura e impulsa la tienda online del comercio local miércoles 17 de noviembre de 2021 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 80 establecimientos de la capital ya se han sumado a la plataforma con miles de productos





El ‘Amazon de Almería’ ya ha iniciado su andadura y los comercios del centro de la ciudad ya cuentan con un nuevo canal de venta online a través de ‘Conectando Almería’. Se trata de una plataforma digital que ha sido impulsada por el Ayuntamiento de la capital mediante la red empresarial Business Network International (BNI) y pretende convertirse en el gran escaparate del comercio electrónico.



La iniciativa, que se ha venido trabajando a lo largo de los últimos meses, ha sido presentada por el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, y los empresarios que han desarrollado el portal, Raúl Álvarez, Javier Plaza, Juan Antonio Ortiz y Jesús Navarro. La web www.conectandoalmeria.com está operativa desde el pasado lunes, 15 de noviembre, y ya se pueden encontrar los productos de los comercios adheridos.



Carlos Sánchez ha asegurado que “es una plataforma con vocación nacional, lo que hace posible que un vecino de cualquier punto de España pueda comprar un producto en nuestro comercio local”. Asimismo, ha subrayado que “es una alternativa al modelo tradicional, pero no viene a suplirlo. Apostamos por las tiendas físicas, pero ofrecemos una herramienta nueva” para ampliar las posibilidades. También ha destacado que “no tiene ningún coste para los comercios”.



Raúl Álvarez ha explicado que “el objetivo que tenemos es ser el centro comercial más grande de la zona y ayudar a que las tiendas puedan tener otro canal de venta para afrontar la situación que estamos teniendo” y ha puesto en valor este canal digital para llegar a otros clientes que serían inalcanzables con el modelo tradicional, para lo que es imprescindible la presencia online”.



La previsión es que en Navidad haya en torno a 150 comercios adheridos y hasta la fecha, un total de 85 comercios se han sumado a la iniciativa para ampliar su oferta al espacio online, un salto cualitativo para ser más competitivos y lograr la adaptación que se demanda en la actualidad. La tramitación para formar parte de la plataforma es simple: el comercio solicita información, un equipo de ‘Conectando Almería’ contacta y hay un asesoramiento personal en función de cada establecimiento.



Los clientes podrán acceder a la web y encontrar todas las tiendas que forman parte del proyecto. Cabe destacar que la plataforma ofrece al usuario la posibilidad de filtrar por negocios o productos, de manera que pueda descubrir con más comodidad los productos y servicios que demanda.



El procedimiento de compra es idéntico al que se sigue en otras plataformas similares. Una vez que se ha seleccionado el producto deseado, el cliente llegará a la pasarela de pago y, cuando haya introducido los datos requeridos, podrá elegir entre recoger el pedido en la tienda física o recibirlo en casa. De este modo, se facilitará la experiencia ofreciendo la mayor comodidad.



Por otra parte, ‘Conectando Almería’ es una iniciativa público-privada que se gestó en plena pandemia con el objetivo de que los comercios tradicionales tuvieran una alternativa para llegar al consumidor. Así comenzó una idea que, tras meses de trabajo y planificación, ve la luz para aportar un soplo de aire fresco al tejido comercial de la ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

