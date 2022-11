Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Ayuntamiento y Diputación apoyan la formación a docentes sobre deporte inclusivo viernes 04 de noviembre de 2022 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura y el vicepresidente, Ángel Escobar asisten a la actividad organizada por FAAM y Depoadap Almería sigue avanzando en materia de formación con el fin de asentar valores inclusivos aplicados al deporte. El Ayuntamiento de la capital, a través del Patronato Municipal de Deportes, y la Diputación Provincial respaldaron ayer las Jornadas sobre Deporte Inclusivo en la Escuela que se celebraron en el Centro Fundación Unicaja de Cultura con el fin de formar a profesionales educativos de todos los niveles sobre las distintas metodologías inclusivas en materia deportiva. Este encuentro desarrollado por Depoadap y la Fundación FAAM contó con la asistencia del concejal de Deportes, Juanjo Segura y el vicepresidente de Diputación, Ángel Escoba así como Valentín Sola, presidente de FAAM y José Carlos Tejada, presidente de Depoadap. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, manifestó que la realización de las Jornadas sobre Deporte Inclusivo en las escuelas “transcurra con éxito en su objetivo de brindar formación en el ámbito docente”. En esta línea, Segura ha expresado que “desde el Patronato Municipal de Deportes estamos muy concienciados en el hecho de que todos los niños y niñas de Almería practiquen deporte y prueba de ello son los programas específicos de deporte inclusivo y adaptado que desarrollamos”, así apuntó convencido que “el deporte es el medio perfecto para la integración de las personas”. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, ha manifestado que "desde la Diputación estamos al lado de todos los proyectos e iniciativas que mejores las condiciones y calidad de vida de los almerienses. Apostamos por la formación profesional para fomentar el deporte inclusivo en todos los rincones de la provincia. Estoy seguro de que estas jornadas, en la que los profesores son los protagonistas, harán una Almería mejor y más inclusiva". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.