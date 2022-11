Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Senderismo por la Dehesa del Camarate y El Bosque Encantado viernes 04 de noviembre de 2022 , 16:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sendero se celebrará el 13 de noviembre y los interesados pueden hacer las inscripciones a través de la aplicación ‘PMD Almería’ El Patronato Municipal de Deportes continúa involcurando a los almerienses con los hábitos saludables. Prueba de ello son las rutas de senderismo que organiza para realizar deporte mientras se conocen los parajes únicos que envuelven a la provincia de Almería. En concreto, para el 13 de noviembre se celebrará una nueva actividad que ya tiene abiertas las inscripciones para los interesados que quieran asistir. Será en Lugros (Granada) y se recorrerá el majestuoso sendero ‘Dehesa del Camarate – El Bosque Encantado’ que tiene una distancia de 14,4 kilómetros. La salida se hará a las 9 horas del domingo desde el Auditorio Maestro Padilla y, con este recorrido, los asistentes podrán disfrutar de uno de los tesoros botánicos más preciados del Parque Nacional de Sierra Nevada, ya que tiene el bosque mixto más completo de gran parte de Andalucía. En esta aventura tendrán la oportunidad de identificar los perfiles de Sierra Mágina, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Castril o La Sagra. Así como llegar a Piedra de los Soldados, una atalaya desde donde podrán contemplar una magnífica panorámica de la Hoya de Guadix y las sierras que se dibujan en el horizonte. Para apuntarse es necesario asistir a las oficinas ubicadas en el Palacio de los Juegos Mediterráneos en horario de 9.00 a 13.00 horas, o bien, ingresar a través de la aplicación ‘PMD Almería’ disponible para iOs y Android. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

