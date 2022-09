Deportes Ayuntamiento y Diputación arropan a Unicaja Costa de Almería martes 20 de septiembre de 2022 , 15:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo ahorrador jugará contra Melilla Sport Capital el próximo sábado, 24 de septiembre, en el Pabellón Moisés Ruiz, con el objetivo de alcanzar el título nacional número 31 31. Ese es el número de títulos de ámbito nacional que Unicaja Costa de Almería quiere tener en sus vitrinas el próximo sábado. Y es que el equipo más laureado del deporte almeriense disputará este día, desde las 19 horas, la final de la Supercopa de España contra Melilla Sport Capital y lo hará en casa, en la ciudad de Almería, y en concreto en el Pabellón Moisés Ruiz. Por eso, la sala de prensa del Ayuntamiento ha acogido la presentación del primer torneo de ámbito nacional del voleibol esta temporada animando a los aficionados a llenar el pabellón y llevar en volandas al club ahorrador, igual que hizo en la final de la Superliga el pasado mes de mayo. A la presentación han asistido Juanjo Segura, concejal de Deportes, José Antonio García, diputado de Deportes, y Antonio Rodríguez, presidente de Unicaja Costa de Almería. Juanjo Segura ha afirmado que “la Supercopa de España de Voleibol pondrá de nuevo los focos de todo el país en nuestra ciudad. Y es que desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que Almería es un destino ideal para la celebración de grandes eventos deportivos, por nuestras modernas instalaciones, la amplia red hotelera, el excelente clima, la saludable gastronomía de proximidad y la rica cultura. Como contraprestación, el deporte contribuye de manera decidida al desarrollo económico de la ciudad y provincia”. Respecto al partido, el concejal de Deportes ha destacado que “Unicaja Costa de Almería es el equipo más laureado de nuestro deporte con 30 títulos nacionales. Si el pasado mes de mayo estábamos celebrando su 12º Superliga, el próximo sábado por méritos propios peleará por ganar la Supercopa de España. Este año afronta la temporada con ilusión y talento, y dentro de la plantilla, con dos almerienses, Andrés Portero, ya consolidado en el equipo, y el joven Raúl García Asensio, y, por supuesto, el gran Manolo Berenguel como entrenador. Estpy convencido de que nos volverá a dar grandes alegrías”. Por su parte, José Antonio García ha valorado que “Unicaja Costa de Almería es el equipo que más está difundiendo a la provincia tanto en España como en el ámbito internacional. Por eso, desde Diputación seguimos apoyándolo a través de la marca Costa de Almería”. El diputado continúa afirmando que “en la Diputación estamos comprometidos con los valores que proporciona el deporte, tanto desde el ámbito de la salud y el bienestar de las personas, como en su papel como agente dinamizador del territorio. La final de la Supercopa que se celebrará en el Pabellón Moisés Ruiz también contribuirá a la provincia desde el plano social y económico”. Por último, José Antonio García ha felicitado al “Ayuntamiento de Almería por el gran trabajo que están realizando para promocionar la ciudad a través del deporte, como sucedió con la Vuelta Ciclista a España, que tuvo a Cabo de Gata como una de las metas, o la Titán Series, que se presentará mañana. Y en estos proyectos hemos ido de la mano las dos instituciones, Ayuntamiento y Diputación, para beneficiar al conjunto de los almerienses”. Antonio Rodríguez ha recordado que “empezamos la temporada en el ámbito nacional al igual que terminamos la anterior, en nuestro pabellón y optando a un torneo. Este año podremos competir por tres títulos, Superliga, Copa del Rey y Supercopa de España y nos estamos preparando para lograr el éxito en las tres competiciones. Para tal fin hemos confeccionado una plantilla que une experiencia y juventud”. Además, el presidente de Unicaja Costa de Almería ha analizado al equipo con el que se enfrentan, Melilla Sport Capital: “es un conjunto que está creciendo y se ha reforzado bien, por lo que será un partido muy complicado”. Para finalizar, Antonio Rodríguez ha informado que “el partido de la Supercopa se incluye en el abono de la temporada, lo que será un nuevo estímulo para acudir al pabellón”. Los tres dirigentes han animado a los almerienses a sumarse a la marea verde y animar a Unicaja Costa de Almería el próximo sábado, desde las 19 horas, en el Pabellón Moisés Ruiz. El objetivo es claro: lograr la Supercopa de España, el título número 31. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

