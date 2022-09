Almería La delegada del Gobierno andaluz y el subdelegado acuden a una parada de La Legión martes 20 de septiembre de 2022 , 15:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, ha asistido a la parada militar que se ha celebrado en la base militar Álvarez de Sotomayor con motivo del 102 Aniversario de la creación de La Legión. El acto ha sido presidido por el general jefe de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez García, que ha estado acompañado por el general jefe de la Brigada de la Legión, Melchor Marín Elvira. También han asistido al acto junto a la delegada del Gobierno andaluz el subdelegado del Gobierno, José María Martín, el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Columna, el fiscal jefe de Almería, José María López, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, el obispo de Almería, Antonio Gómez y el alcalde de Viator, Manuel Jesús Pérez.

Durante la parada se ha homenajeado al personal que pasa a la reserva tras numerosos años de servicio. Además se ha procedido a la imposición de condecoración militares. La delegada de la Junta de Andalucía ha trasladado la felicitación del Gobierno andaluz a todas las personas que conforman La Legión en Almería y ha destacado "la importante vinculación de la familia legionaria con la sociedad almeriense". SUBDELEGADO El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asistido hoy al acto conmemorativo del CII Aniversario Fundacional de la Brigada Rey Alfonso XIII, II de La Legión en la base militar Álvarez de Sotomayor de Viator. El acto castrense ha estado presidido por el general jefe de la Fuerza Terrestre (Gefuter), José Rodríguez García, acompañado del general jefe de la Brigada de La Legión, Melchor Marín Elvira. Junto al subdelegado han asistido el resto de autoridades civiles de Almería. El acto homenaje se ha iniciado a las 12 del mediodía y ha finalizado con un desfile en el que han participado las principales unidades de la Brigada Rey Alfonso XIII.

