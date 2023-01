Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ayuntamiento y Diputación transformarán el centro de El Alquián martes 10 de enero de 2023 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta actuación, financiada con Fondos Europeos, mejorará las calles Magallanes, Galatea, Mazorcas y Vivaldi con pavimentaciones de aceras y calzadas, nuevo alumbrado y mobiliario Esta mañana. el barrio de El Alquián ha vivido la puesta de largo de una importante actuación que transformará el entorno de las viviendas sindicales del núcleo almeriense en un espacio más accesible, sostenible, atractivo, cómodo y seguro. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería impulsan este proyecto, financiado con fondos europeos a través de la estrategia EDUSI Bajo Andarax, que mejorará y embellecerá las calles Magallanes, Galatea, Mazorcas y Vivaldi. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, acompañados de miembros de la corporación municipal, diputados provinciales y asociaciones de vecinos, han colocado esta mañana la primera piedra de unas obras que cuentan con un presupuesto de 650.000 euros. Con esta actuación se culmina la inversión en este barrio dentro de la estrategia EDUSI que, además de esta iniciativa, ha permitido la mejora de la Plaza del Obispo Casanova y del entorno del Parque de Los Pinos. Vázquez ha agradecido nuevamente la colaboración prestada desde la institución provincial al desarrollo de proyectos que vienen a transformar barrios y hacer de ellos espacios más amables, subrayando en el caso de El Alquián una actuación “constante” en esta Corporación, “con una inversión superior a los 2,2 millones que incluye, además de las obras de reurbanización del entorno de las Viviendas Sindicales del barrio, hoy iniciadas, las ya concluidas de remodelación de la Plaza Obispo Casanova, la nueva urbanización junto al Parque de Los Pinos o la reconversión a parque Infantil que se ha producido de un solar junto a la Plaza Amadeus Mozart“, ha enumerado. “Cuando este año finalicen estas obras tendremos como resultado un entorno urbano más agradable y ordenado, que mejorará la habitabilidad y dará así continuidad a la mejora ya ejecutada en el entorno de la plaza de la Iglesia”, ha destacado Vázquez, significando en esta nueva actuación en El Alquián “un antes y un después para esta zona y el conjunto del barrio, una actuación que pone una vez más de manifiesto la capacidad del ayuntamiento para seguir cumpliendo su compromiso de prestar servicios públicos de calidad en todos los barrios de Almería”. La alcaldesa ha agradecido el trabajo coordinado de los técnicos de Ayuntamiento y Diputación para el desarrollo de esta actuación y ha querido además pedir “disculpas” a los vecinos por las molestias que las obras puedan ahora ocasionar. El presidente provincial, por su parte, ha afirmado que estas obras “convertirán este entorno del Alquián en un lugar más amable, atractivo y sostenible, igualando oportunidades entre almerienses. Un barrio abierto que sigue el proyecto de transformación de la ciudad que da más protagonismo a las personas y la convivencia de los vecinos para compartir y disfrutar los espacios comunes que nos ofrecen sus calles”. En este sentido, Javier A. García ha puesto de relieve las actuaciones emprendidas por Diputación y Ayuntamiento en El Alquián con fondos europeos como “valioso ejemplo de la colaboración institucional que mejora la vida de los almerienses”. Por último, ha mostrado el firme compromiso de la institución provincial para seguir trabajando en proyectos que contribuyan al crecimiento, al desarrollo y a la promoción de la ciudad de Almería porque haciendo ciudad, constriumos provincia. Diputación y Ayuntamiento trabajamos juntos para que nuestra tierra sea cada día más próspera, sostenible y centrada en las personas”. Actuaciones para hacer más accesible el barrio El director de obra, Javier Sánchez, ha explicado las principales actuaciones que se van a llevar a cabo en estas obras que cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y que estarán finalizadas para el próximo verano. La finalidad de los trabajos reside en generar un entorno más agradable, cómodo y atractivo para los vecinos de El Alquián a través de la semipeatonalización y rehabilitación de calzadas, aceras y zonas ajardinadas de cuatro calles del núcleo urbano. Se actuará en las calles Magallanes, Galatea, Mazorcas y Vivaldi, así como en las plazas y zonas ajardinadas que hay en ellas, en una superficie total cercana a los 5.000 metros cuadrados. Las obras, que abarcan pavimentación de aceras y calzada con loseta de alta calidad, 34 nuevos puntos de luz de alumbrado eficiente (LED), red de riego eficiente, jardinería, mobiliario urbano y señalización vial, también se plantarán más de 30 especies arbóreas en los espacios ajardinados de la zona. Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia EDUSI Bajo Andarax que cuenta con un presupuesto global de 18,75 millones de euros financiado por el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (80%), y los fondos propios de la Diputación Provincial de Almería (20%). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.