Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Cristiano Ronaldo, el hombre récord martes 10 de enero de 2023 , 15:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más destacados de la historia del Real Madrid y ha dejado una huella indeleble en la historia del club. Ronaldo comenzó su carrera en el Manchester United, donde se convirtió en uno de los delanteros más importantes de la Premier League. En 2009, Ronaldo fue transferido al Real Madrid por una cifra récord de 94 millones de euros, convirtiéndose en el jugador más caro de l’historia del fútbol. Un récord como las ventajas concedidas por el Codigo de cupon Marca Apuestas . El delantero portugués se había consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo durante su etapa en el United, con el que ganó tres títulos de la Premier League y la Liga de Campeones. En el Real Madrid, Ronaldo se convirtió en una de las estrellas más brillantes del mundo y rápidamente se ganó el cariño de los aficionados madridistas. Durante sus nueve temporadas en el club, Ronaldo marcó 450 goles en 438 partidos y se convirtió en el máximo goleador de la historia del Real Madrid. Se convirtió en el máximo goleador de la historia del club y llevó al equipo a ganar numerosos títulos de Liga y la Liga de Campeones. Se convirtió en uno de los favoritos de la afición del Bernabéu y fue considerado uno de los mejores jugadores de la historia del deporte. Además de sus logros individuales, Ronaldo también tuvo un gran impacto en el éxito del equipo. Durante sus nueve temporadas en el Real Madrid, Ronaldo ganó la friolera de 16 trofeos, incluidos cuatro Balones de Oro al mejor jugador del mundo. También estableció numerosos récords, como el de convertirse en el primer jugador en marcar 100 goles en la Liga de Campeones y el primero en marcar contra todos los equipos en una misma temporada de Liga. El fichaje de Ronaldo por el Real Madrid fue un momento decisivo en su carrera y consolidó su estatus como icono futbolístico mundial. En 2018, Cristiano Ronaldo hizo un movimiento de choque del Real Madrid a la Juventus por una tarifa de transferencia de 100 millones de euros. En la Juventus, Ronaldo siguió demostrando su talento de clase mundial, anotando un impresionante total de 101 goles en 134 partidos con el club italiano. Contribuyó a la conquista de títulos consecutivos de la Serie A y desempeñó un papel clave en la clasificación del equipo para cuartos de final de la Liga de Campeones en sus dos primeras temporadas en el club. El fichaje de Ronaldo por el Juventus fue acogido con entusiasmo tanto por los seguidores del club italiano como por los aficionados al fútbol de todo el mundo. Su impacto en el equipo fue inmediato y no tardó en convertirse en uno de los favoritos de la afición turinesa. A pesar de su marcha de la Juventus en 2022, su paso por el club siempre será recordado como un capítulo exitoso de su ilustre carrera. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

