Almería Ayuntamiento y Junta acercarán la Navidad a los menores de los Centros de Protección martes 02 de noviembre de 2021 , 16:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el concejal de Cultura y Educación se reunieron y visitaron a los niños y niñas de uno de los centros de protección de menores de la capital



El Ayuntamiento de Almería ha comenzado a preparar la planificación navideña, especialmente, los eventos destinados al ocio infantil. Es por ello que el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, acompañado por el director del área de Cultura, José Vélez, se han reunido con el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes, para colaborar ofreciendo estos recursos de ocio a los niños y niñas que se encuentran actualmente tutelados por la Junta de Andalucía en la provincia, tal y como se llevó a cabo hace unas semanas con la participación de estos menores en el espectáculo de los Cantajuegos, quienes se han unido a la campaña “Súper Valiente busca hogar”.



“Aún sin anunciar las actividades que estarán disponibles durante la campaña navideña, desde el Ayuntamiento de Almería apostamos por la infancia y por su bienestar y si, además, podemos alegrarles la vida a los menores que están en estos centros, nuestro trabajo será aún más gratificante”, ha destacado Diego Cruz durante la reunión con el delegado territorial.



Pasamontes no ha dejado pasar la oportunidad de agradecer la colaboración del Ayuntamiento y del concejal de Cultura y ha recordado que “es parte del ADN de esta consejería el velar por estas primeras etapas de las vidas de nuestros niños y niñas, y estas actividades, tanto la asistencia a ver a los Cantajuegos como la participación de nuestros menores en las actividades navideñas se producen gracias al convenio firmado entre ambas instituciones para que los Ayuntamientos faciliten a nuestros menores tutelados recursos de ocio, cultura y deporte para ayudar en la protección de su infancia y adolescencia”.



Tras la reunión mantenida en la delegación territorial, Pasamontes, Cruz y Vélezse han desplazadopara visitar uno de los centros de protección de menores que se encuentran en la capital. Durante la visita, el concejal ha conocido a muchos de los niños y niñas, de todas las edades, que viven allí a la espera de encontrar una familia acogedora que les ofrezca amor y cariño.



Cruz ha manifestado lo diferente que es ver un centro de menores en persona. “Ver a todos estos niños y niñas, algunos de ellos tan pequeños y siendo consciente de primera mano de las duras circunstancias que lamentablemente ya han pasado, te cambia mucho la percepción de estos niños y niñas y me fortalece aún más en la labor de ofrecerles todo cuanto podamos desde el Ayuntamiento de Almería para que estas Navidades disfruten como hemos disfrutado todos cuando éramos pequeños”.



Por su parte, Pasamontes ha querido recordar que son más de 300 los niños y niñas que residen en centros de protección de menores en toda la provincia de Almería y que el objetivo desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación es que no hayan niños y niñas menores de 13 años en centros residenciales y que los menores de 7 pasen allí menos de tres meses, por lo que sigue subrayando la necesidad de fomentar el acogimiento familiar para estos menores que necesitan del cariño, que solo pueden dar unos padres y unas madres. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.