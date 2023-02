Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Ayuntamiento y UAL orientan a los jóvenes sobre el mal uso de internet martes 07 de febrero de 2023 , 15:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 300 alumnos de cuatro centros educativos participan en una jornada formativa sobre las consecuencias jurídico- penales del acoso a través de internet, la protección de la privacidad y la regulación de los ‘influencers’ Con motivo de la celebración, hoy, del Día Internacional de Internet Segura, Ayuntamiento y Universidad de Almería (UAL) han organizado una jornada informativa, en la que han participado 300 alumnos, de entre 14 y 16 años, de cuatro centros educativos de Almería, a los que se ha acercado, desde la perspectiva civil, la importancia de la protección de datos en el acceso a las redes sociales y las consecuencias penales que pueden derivarse de un mal uso de estas. Junto a la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, han participado en esta jornada, celebrada en el Teatro Apolo bajo el título ‘Menores y los riesgos de Internet y las redes sociales’, la profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Almería, Fátima Ferrer, y la profesora titular de Derecho Civil de la misma Universidad, Alba Paños. Como parte del programa ‘UAL Transfiere’, en el que participan Ayuntamiento y Universidad, y en el marco de la acción social innovadora en la que colaboran ambas administraciones, bajo la denominación, “Promoción de la igualdad efectiva y protección integral de la Violencia de Género”, el objetivo de esta jornada es el de sensibilizar sobre la lucha contra la violencia de género, en este caso con las redes sociales y los jóvenes como protagonistas. A los alumnos y alumnas de tercero y cuarto de la ESO de los institutos Alhamilla, Maestro Padilla y Celia Viñas y del Centro Educativo María Inmaculada, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha trasladado la importancia que el Ayuntamiento atribuye a la celebración de jornadas como esta, con la participación directa de los más jóvenes, recordando que “internet y las redes sociales son algunos de los escenarios donde encontramos situaciones de violencia género que, aunque creamos que no tienen la gravedad de un asesinato de una mujer, también generan violencia y perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres, y más aún cuando hablamos de menores de edad. La protección de datos personales, la imagen, la intimidad, la privacidad, la garantía de los derechos digitales, etc., son aspectos que debemos conocer con mayor profundidad, para ser conscientes de los peligros que conlleva el uso de internet y las redes sociales y poder así evitarlos”. Figuras delectivas Agradeciendo al Ayuntamiento de Almería la organización de esta jornada, Fátima Pérez, profesora titular de Derecho Penal, ha alertado de las consecuencias, desde el punto de vista penal que conlleva el mal uso de internet y las redes sociales. “Creemos muy importante el acercar a los jóvenes, a los adolescentes, los riesgos que comporta el acceso a internet y las redes sociales. Hay qu advertir, también prevenir del uso que hacen de sus dispositivos”. En su exposición ante el alumnado Pérez ha analizado junto a ellos el cambio de escenario de los comportamientos de acosos tradicional a la irrupción de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación, las distintas figuras delictivas reguladas en el Código Penal (grooming, acoso sexual o ciberacoso escolar) o la nueva regulación de la denominada “Ley del Si es Si” y las consecuencias en los menores de 16 años. Protección y formación Los riesgos a los que se exponen los menores en el uso de internet y las redes sociales se ha visto también desde la perspectiva del Derecho Civil, de forma particular la protección de la privacidad de los menores en las redes así como la regulación de la actividad de los influencers. Sobre ello ha versado la ponencia que ha ofrecido la profesora de la UAL, titular de Derecho Civil, Alba Paños, recordando que “más del 50% de los jóvenes entre 12 y 14 años ya cuentan con un perfil en las redes sociales sin que siquiera los padres sean conocedores de ello, si bien la Ley establece los 14 años como edad a partir de la cual los menores pueden empezar a dar su consentimiento y acceder a redes sociales. “Ni los propios padres son conscientes de las obligaciones que les incumben respecto a la educación digital y la protección de la privacidad de sus hijos en redes sociales”, ha lamentado Paños, abogando por “formar también a los padres en una tarea que hoy es fundamental en la educación de los hijos acompañando a los menores en esa formación digital, muchas veces dificultada por la brecha existente entre generaciones”. Ha insistido además Paños en "posibilitar esa formación para que los menores sean también conscientes de que sus padres, no es que puedan controrlar o supervisar las redes sociales, es que deben hacerlo por Ley, como parte de su cometido como padres". En la jornada de hoy se ha advertido también de la necesidad de regular las actividades de los menores 'influencers' para evitar situaciones de abuso, recordando como algunos progenitores comparten contenidos creados con sus hijos para obtener beneficios económicos.

