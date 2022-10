Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Babilonia ficha a Pablo Mayoral como nuevo director creativo lunes 10 de octubre de 2022 , 11:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La agencia sube su apuesta con la incorporación de este profesional de trayectoria internacional y premiado en grandes festivales publicitarios La agencia de marketing y publicidad Babilonia, fundada y dirigida por Alberto Gutiérrez, ha fichado a un nuevo director creativo, Pablo Mayoral, con experiencia internacional en grandes agencias multinacionales y que cuenta en su haber con cientos de premios nacionales e internacionales. Entre estos galardones se encuentran 10 Leones en el Festival de Cannes. También fue elegido dos años consecutivos mejor director creativo regional en El Ojo de Iberoamérica, festival internacional sobre creatividad, comunicación y entretenimiento. Con este fichaje, Babilonia apuesta fuerte por la creatividad como elemento diferenciador en el mercado publicitario local, regional y nacional. “La llegada de Pablo supone un salto cualitativo para ofrecer a nuestros clientes un producto creativo distinto, al nivel de las grandes agencias mundiales”, afirma Alberto Gutiérrez, CEO de Babilonia. “Almería es una ciudad muy interesante, con mucho potencial y estoy seguro de que los nuevos formatos de comunicación pueden funcionar muy bien en los principales sectores económicos, tanto en la agricultura como en la tecnología o en las energías renovables”, asegura Pablo Mayoral. “Creo que además están ocurriendo cosas muy importantes en esta tierra, que se encuentra en continuo crecimiento, y sólo falta que la gente se las crea de verdad, porque yo estoy convencido de que Almería en poco tiempo será una referencia desde el punto de vista internacional”, añade. Babilonia, fundada en 2007, tiene su sede en el Parque Nicolás Salmerón. Se dedica al marketing, publicidad y comunicación tanto para empresas privadas como para administraciones. Entre sus servicios se encuentran campañas de publicidad, videos, diseño gráfico y diseño web, creación de contenidos y también realización de eventos. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

