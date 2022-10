Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Ampliar Los beneficiarios de los proyectos del Fondo Social Europeo en Andalucía aumentaron en 2021 un 19% facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Alrededor de 858.000 personas participaron en los programas financiados por el FSE para avanzar en inclusión social y mejorar la empleabilidad y la competencia profesional



El programa operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco 2014-2020 ha alcanzado en 2021, último ejercicio cerrado, un incremento considerable tanto en el número de operaciones realizadas con respecto al año anterior (16%) como en el de beneficiarios (19%). Este programa, que impulsa proyectos para la creación de empleo sostenible y de calidad y para la mejora de la formación de los trabajadores, tiene por finalidad avanzar en inclusión social, reduciendo la tasa de riesgo de pobreza, luchando contra el abandono escolar prematuro y potenciando la formación profesional, la formación de excelencia y la competencia lingüística en idiomas extranjeros. En 2021, el programa operativo del Fondo Social Europeo en Andalucía ha registrado importantes avances en la certificación y en el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea, como se ha puesto de manifiesto en la reunión anual del Comité de Seguimiento del mismo, celebrada esta semana en Córdoba. En esta reunión han participado representantes de la Comisión Europea, de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE) de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, así como representantes del resto de las consejerías del Gobierno andaluz gestoras de los fondos, de los sindicatos, los empresarios y el tercer sector. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

