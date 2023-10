Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Banco de Tiempo para estar con pacientes jueves 19 de octubre de 2023 , 18:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En funcionamiento como experiencia piloto desde 2019, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el director gerente del centro hospitalario, Manuel Vida, han rubricado el acuerdo. Ayuntamiento y Hospital Torrecárdenas firman un convenio para que voluntarios del Banco del Tiempo acompañen a pacientes La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, han firmado este jueves un acuerdo de colaboración para que los voluntarios del Banco del Tiempo de Almería acompañen a las personas que acuden al hospital de una manera altruista. “Hoy es un día alegre para el Ayuntamiento porque hemos firmado un convenio muy importante tanto para la salud física como para la emocional de los pacientes”, ha asegurado Vázquez. La regidora ha explicado que el Ayuntamiento, a través del Banco del Tiempo, que está afincado en las instalaciones de los Centros de la Mujer, va a brindar acompañamiento a aquellas personas que acuden al hospital, tanto en régimen ambulatorio como de ingreso, para facilitar la estancia hospitalaria al paciente y a su persona cuidadora. Los objetivos de este convenio son hacer la estancia de estas personas más agradable sintiendo que una persona conocedora de los entramados hospitalarios se encuentra a su lado; proporcionar descanso a la persona cuidadora hospitalaria; y ayudar al ciudadano en la realización de gestiones administrativas dentro y fuera del hospital, entre otras acciones. El proyecto, tal y como ha explicado Vázquez, venía funcionando desde 2019 como experiencia piloto. En la actualidad son 140 los usuarios del Banco del Tiempo de Almería que podrán participar en esta iniciativa. “Lo que hacen estas personas es acercarse al centro hospitalario de forma totalmente altruista y solidaria para acompañar, asesorar y entretener a los pacientes que están solos y tienen que pasar una estancia allí”, ha indicado. “Quiero agradecer tanto al Hospital Universitario Torrecárdenas como al Área de Familia, Inclusión e Igualdad que siempre estén pendientes de mejorar la calidad de vida de los almerienses y de manera especial a esos hombres y mujeres que dedican su tiempo libre de forma totalmente desinteresada a hacer felices a aquellos que lo están pasando mal”, ha concluido. Por su parte, el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha puesto en valor la voluntad de todas las partes para firmar este convenio y ha destacado el proyecto de humanización que se está llevando a cabo en el centro hospitalario. “Humanizar, además de curar a los pacientes cuanto antes, es estar atendido de manera solidaria, cariñosa y empática. Con este convenio, muchas personas mayores dejarán de estar solas”, ha indicado. Sobre el Banco del Tiempo El Banco del Tiempo de Almería ha cumplido once años dando servicio este 2023. Se trata de una iniciativa solidaria del Área de Familia, Inclusión e Igualdad en la cual sus integrantes intercambian sus servicios a cambio de tiempo. Sirve para crear un espacio de intercambio de tiempo ofreciendo la oportunidad de que la gente se conozca y confíe en los demás para resolver las necesidades de la vida cotidiana. En él se fomentan relaciones sociales y se rompe el aislamiento y la soledad. Puede participar cualquier persona mayor de edad, hombre, mujer, joven o mayor que resida en Almería. Hay que llamar al 950 21 00 73 o enviar un email a [email protected] para concertar una entrevista con sus profesionales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

