Bases para el Concurso de Carteles del Carnaval pulpileño 2023

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pulpí publica las bases para el Concurso de Carteles del Carnaval de Pulpí 2023. Las bases recogen que podrá participar en el concurso cualquier persona que resida en territorio español, pudiendo presentar un máximo de dos carteles por persona. Las obras se deberán entregar en el Ayuntamiento de Pulpí hasta el próximo 27 de enero, en horario de 9:00 a 14:00 horas. En cuanto a la técnica empleada, se podrán realizar con cualquier procedimiento, sin límites en el uso del color y de forma que no ofrezca dificultades para su reproducción impresa, y deben entregarse montados sobre un soporte duro que permita su exposición. El tema del cartel será libre, inspirándose en motivos carnavalescos, con la única obligatoriedad de hacer constar el siguiente texto: "Carnaval de Pulpí 2023". Los carteles se realizarán en vertical y con las medidas de 42x29,7 cm (tamaño A3). Se establece un único premio de 150 €. El jurado estará compuesto por representantes de las peñas participantes en el desfile de carnaval.

