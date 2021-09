Deportes Bec McConnell despide su temporada en el Campeonato del Mundo de XCM miércoles 29 de septiembre de 2021 , 12:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

A pesar de que el año empezaba con dudas razonables por la situación sanitaria global, 2021 se ha convertido en la mejor temporada deportiva de la australiana Bec McConnell, establecida definitivamente entre la élite del MTB internacional. Así lo atestiguan sus cinco podios en Copa del Mundo -incluido el segundo puesto en Lenzerheide tras liderar la carrera- y su cuarto lugar en la general.



Esa magnífica temporada concluirá este sábado en la Isla de Elba (Italia), donde Rebecca tomará parte en el Mundial de Bike Maratón, una disciplina poco habitual para la biker de Primaflor-Mondraker-XSauce, en la que tratará de sumar un buen resultado para su combinado nacional.



La carrera se disputará este sábado sobre un trazado de 80 kilómetros y 3.100 metros de desnivel positivo en categoría femenina, completando dos vueltas a un duro circuito de 35 kilómetros a los que se añaden dos tramos de enlace tanto en el inicio como en el final. "Saldré a disfrutar al máximo de la carrera y de la experiencia, pero en principio no me marco más objetivos, aquí se encuentran las mejores especialistas del mundo. Eso sí, por supuesto, lo daré todo para hacerlo lo mejor posible", resume la corredora ya desde el Tirreno.

