La presencialidad al 100% en Atención Primaria será en octubre

miércoles 29 de septiembre de 2021 , 13:09h

Rocío Sánchez afirma que en la provincia se van a invertir más de 18 millones de euros en Atención Primaria entre 2019 y 2022





La vicesecretaria general de Sociedad del Bienestar, Rocío Sánchez, ha recordado hoy que la presencialidad al 100% en los centros de Atención Primaria será una realidad a principios de octubre, tal y como anunció recientemente el Consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre.



Sánchez señala que la evolución de la pandemia es muy buena y la presión hospitalaria va bajando de forma importante, lo que está haciendo que se esté normalizando todo poco a poco y lo mismo va a suceder con los puntos de asistencia sanitaria.



La vicesecretaria del PP recuerda que el papel de la Atención Primaria es fundamental ahora y siempre y la Consejería de Salud y Familias va a impulsar una nueva Estrategia que sentará las bases para mejorar la accesibilidad de los pacientes y evitar la burocratización en los centros de salud.



“El objetivo es establecer 30 pacientes en agenda del médico de familia y garantizar una asistencia media estimada de diez minutos. Habrá una consulta de acogida para los casos de baja complejidad y se mantendrá la atención telefónica para trámites como lectura de análisis o renovación de recetas. No se trata de sustituir al médico, sino de ganar en eficacia”, explica.



Ante las críticas del PSOE, Rocío Sánchez afirma que el único objetivo de los socialistas es dañar al Gobierno andaluz y atacarlo a través de la Atención Primaria.



“Al Partido Socialista de Almería no le preocupa la Atención Primaria, le preocupa cómo atacar al Gobierno de Juanma Moreno simple y llanamente. Nunca le ha importando, ni ahora ni cuando gobernaba, porque si hubiera sido así no habrían recortado su financiación, no habrían sometido a los profesionales a unas condiciones laborales insufribles con contratos de hasta un día, no tendrían tres minutos por paciente, ni los cupos más altos en médicos de familia, pediatras y enfermería”, subraya.

La vicesecretaria del PP insiste en que el PSOE dejó la Atención Primaria destrozada y destaca que en solo dos años y medio el Gobierno del PP ha aumentado la financiación, tenemos 6.013 profesionales más en Andalucía, los médicos de familia realizaron dos millones de consultas más en 2020 que en 2019, y se han destinado 211 millones de euros para mejorar nuestros centros de salud que estaban abandonados, además de mejorar las condiciones laborales y retributivas de los sanitarios.



Finalmente destaca que jamás se ha invertido tanto dinero en tan poco tiempo en infraestructuras sanitarias y que en el caso de Almería hay prevista una inversión de más de 18 millones de euros entre 2019 y 2022 sólo en Atención Primaria lo que demuestra el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad de la provincia.