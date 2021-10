Berja inaugura la XXI edición de la ExpoBerja Alpujarra

sábado 30 de octubre de 2021 , 10:12h

El Centro de Usos Múltiples de Berja acoge hasta el lunes 1 de noviembre una feria de muestras cargada de una completa programación







Inaugurada la XXI edición de la ExpoBerja Alpujarra que vuelve tras un inciso provocado por la crisis sanitaria de la Covid-19 y que durante los próximos tres días llenará el Centro de Usos Múltiples de Berja (CUM) de actividades y la muestra de más de cuarenta expositores de comercios de toda la provincia.



El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha agradecido el trabajo a todas las personas que hacen posible la ExpoBerja y ha destacado la variedad de productos que “podemos encontrar de inmejorable calidad, que son una buena representación de nuestro comercio local”.



El primer edil ha recordado la gran afluencia de visitantes al municipio en los últimos meses y ha señalado que “la remodelación de la plaza de la Constitución, que acometeremos en breve, vendrá a poner la guinda a un casco histórico que ha sido remozado a lo largo de los últimos años para que luzca cada vez más esplendoroso. Nuestra plaza principal va a adaptarse a las necesidades del siglo XXI, va a hacerse más cómoda, más transitable, permitidme incluso decir que más lujosa, creando nuevos espacios para el disfrute de los ciudadanos”.



El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar Céspedes, ha recordado que la institución provincial estará siempre apoyando a los municipios en ferias como esta y ha recordado “el rico patrimonio que tiene Berja y que es un orgullo para toda la provincia”.



La presidenta de Acehber, Fuensanta La Torre, ha invitado a toda la provincia a acercarse a Berja durante estos días y aprovechar “el principal escaparate de la comarca del Poniente y Alpujarra almeriense con esta feria, la más antigua de las ferias de muestras que se siguen realizando en la provincia”.



La ExpoBerja Alpujarra vuelve un año más con atracciones infantiles en el exterior, numerosas promociones de los comercios participantes y tren turístico para las jornadas de sábado y domingo con salida y llegada desde la Avenida José Barrionuevo Peña.



El sábado a partir de las once de la mañana abrirá la ExpoBerja Alpujarra, media hora después comenzará el taller de impresoras 3D. A las doce del mediodía se realizará un taller de chocolates La Virgitana y a las doce y media habrá una degustación de jamón de cordero en el expositor de Entresierras.



A las cuatro de la tarde se servirán buñuelos con chocolate y a las 17:00 horas se disputará un Torneo de FIFA en el expositor de Next Gen Media cuyas inscripciones se podrán realizar in situ.



A las seis de la tarde comenzará un tributo a ‘Alejandro Sanz’ por parte de Fran Valenzuela, conocido por participar en "Tu cara no me suena todavía", en el escenario exterior de la ExpoBerja Alpujarra.



El domingo 31 de octubre, la Expo abrirá a las once de la mañana. A las once y media se ofrecerá un taller ‘Aprende a trabajar con esparto’ en el expositor de Artesanía Manuel Utrilla, posteriormente habrá uno de alfarería a cargo de Orellana.



A las doce y media se celebrará una exhibición de vuelo con dron y a la una y media habrá una exposición de Motos Clásicas en la Expoberja Alpujarra. Por la tarde, a partir de las cinco de la tarde, tendrá lugar un taller de Robótica a cargo de la empresa Jesmosa.



A las seis de la tarde, la Escuela de Rock IES Sierra de Gádor ofrecerá un concierto Rock and Roll y a continuación actuará el grupo Los Vinilos. A las siete y media de la tarde saldrá desde la Plaza de la Constitución un terrorífico pasacalles zombi para finalizar en la ExpoBerja donde habrá un concurso de disfraces de halloween.



En la jornada del domingo, a las once y media se llevará a cabo una tómbola y a las doce la actuación infantil ‘Traviesa travesía’ y a las doce y media se ofrecerá una masterclass de jamón de la mano de Antonio Ortuño, cortador de jamón profesional y considerado mejor cortador de Almería por la liga nacional de cortadores de jamón profesional.



A las cuatro de la tarde tendrá lugar una exhibición de ’tueste de garbanzos’ por parte de Antonio Yacet, a las cinco y media se cerrará la urna del tapa-voto de la XIV Ruta de la Tapa. A las seis y media se hará un homenaje a empresarios y comerciantes jubilados y una hora después se entregarán los premios de la Ruta de la Tapa.



Ruta de la Tapa

Paralelamente, este viernes a mediodía ha dado el pistoletazo de salida a la XIV Ruta de la Tapa de Berja donde se han lanzado catorce propuestas gastronómicas para degustarlas hasta el 1 de noviembre con la novedad en esta edición de una sección de tapas dulces.



Los vecinos y visitantes podrán degustar la tapa 'atúnate' del Casino de Berja, el 'secreto villavieja' de Restaurante Villavieja o el 'rollito engarpe' del bar Engarpe. Por su parte, la churrería Plaza Porticada ofrecerá un exquisito bocado de 'sabor andalusí'; el bar-restaurante Oveja negra una tapa llamada ‘al fino romero’, el bar rincón mixto un ‘Rollito mixto’ y el Mesón Andalucía un 'pincho y color'.



Participan también en la Ruta de la Tapa el bar-restaurante Buenos Ratos con un 'cremoso de pollo', el café-bar La Brasa con 'la huerta y el mar' y el café-bar Los Mallorquines con un 'solomillo de otoño'. Entre los establecimientos que se incorporan a las tapas dulces, están El Árbol de la Vida, con 'pensamiento mexicano'; la Bombonera, con 'dolce vita'; La Vera, con 'trampantojo de piña colada'; y Jiménez Pastelería con 'milhoja virgitana'.