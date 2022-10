Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Berja organiza un programa para cuidar la salud mental jueves 13 de octubre de 2022 , 12:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La primera actividad tendrá lugar el viernes 21 de octubre con una marcha hacia Villavieja noticiasdealmeria.com El área de Salud y Familia del Ayuntamiento de Berja ha organizado el programa ‘Cuidando mi salud mental’ con dos marchas, la primera una marcha-caminata y merienda el viernes 21 de octubre con salida a las siete de la tarde desde el Pabellón de Deportes y realizando una ruta circular. El viernes 18 de noviembre habrá otra marcha-caminata que también incluirá una merienda y una sesión gratuita de cine. La salida se hará a las seis de la tarde con una ruta circular desde el Teatro Ciudad de Berja, allí se proyectará la película ‘Padre no hay más que uno 3’. La concejala de Salud y Familia, Beatriz Rodríguez, ha destacado la importancia de promover una buena salud mental a través de este programa en el que “al hacer ejercicio no sólo mejoramos nuestra salud física, sino que también mejora las interrelaciones con nuestros vecinos. En la caminata nos acompañará nuestra psicóloga Eva Villegas, que nos irá instruyendo mientras caminamos sobre cómo podemos mejorar nuestra salud mental”. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través de la página web del Ayuntamiento de Berja (www.berja.es) o en la Casa de la Cultura de Berja. La concejala de Salud y Familia, Beatriz Rodríguez, ha destacado la importancia de promover una buena salud mental a través de este programa en el que “al hacer ejercicio no sólo mejoramos nuestra salud física, sino que también mejora las interrelaciones con nuestros vecinos. En la caminata nos acompañará nuestra psicóloga Eva Villegas, que nos irá instruyendo mientras caminamos sobre cómo podemos mejorar nuestra salud mental”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

