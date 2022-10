Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar La película almeriense La explosión premiada en el Festival SOCINE UEMC jueves 13 de octubre de 2022 , 12:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Teatro Zorrilla de Valladolid acogió la gala de entrega de premios del Festival de Cine Social Universitario (SOCINE), único en España, en el que participaron más de 75 trabajos de una treintena de centros universitarios



noticiasdealmeria.com El Teatro Zorrilla de Valladolid acogió el pasado martes la gala de entrega de premios de la primera edición de SOCINE, el Festival UEMC de Cine Social Universitario, organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Un evento que reunió, en una repleta sala, a autoridades, premiados y amantes del cine, en el marco de un certamen único en España en el que han participado a concurso 77 trabajos de una treintena de centros universitarios y de educación superior de todo el país.El mejor cortometraje de ficción realizado por estudiante fue La explosión, trabajo dirigido conjuntamente por el director almeriense Juan Manuel Vargas y el turolense José San Miguel, un corto que narra la historia de José Luis, a raíz de un bulo de internet, decide reunir a sus vecinos en mitad del desierto para hacer volar sus electrodomésticos. Julia, su hermana, deberá lidiar otra vez con el miedo a quedar humillada delante de todo el pueblo si los electrodomésticos no explotan. El segundo lugar fue para Heroína, del director albaceteño José Manuel Maciá. El mejor documental realizado por estudiantes universitarios fue Dores de la pontevedresa Coral Piñeiro, un corto que recoge las historias de cuatro personas que, de una forma u otra, fueron testigos o recogen los testimonios de las consecuencias de la represión franquista en Galicia. El segundo premio recayó en Écoutez-moi de la valenciana Paula Armijo. En la categoría de cortometrajes de ficción dirigidos por docentes o personal administrativo, el primer premio fue para Txori Maitea, del director navarro Javier Celay, una historia escrita por el actor navarro Bruno Ciordia y su hermana María José Ciordia, que narra la experiencia de dos hermanos que, en plenos años ochenta, deben cumplir las últimas voluntades de su padre fallecido. El corto Siempre te querré más que el día anterior, del madrileño Ángel Puado, fue merecedor del segundo premio. La categoría de mejor documental dirigido por docentes o personal administrativo fue declarada desierta. El centenario escenario vallisoletano acogió una divertida gala conducida por el cómico Martín Luna, en la que se proyectaron los cortometrajes ganadores y que contó, además, con actuaciones de la Escuela de Danza de Valladolid en el marco de sus programas de Danza y Discapacidad e Integración. La entrega de premios contó con la presencia del presidente del jurado del festival, Enrique Gato, del consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, y del Rector de la UEMC, David García López, así como de la Vicepresidenta segunda de la Diputación de Valladolid y diputada de Educación, Gema Gómez Olmos, del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia Madrigal, del diputado delegado del Área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, David Esteban Rodríguez, de la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto Olmedo, y de Monseñor Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid, entre otros representantes de la cultura, política y sociedad castellano y leonesa.

12.000 euros en premios SOCINE es el primer festival de sus características que se celebra en el país, un certamen que nació con el objetivo de promover entre las comunidades universitarias de España la implicación de los jóvenes con los temas sociales y su difusión a través del cine, y más concretamente, de cortometrajes, desarrollando su creatividad y autenticidad. Con una dotación de 12.000 euros en premios, el festival está dirigido a estudiantes y personal docente y administrativo (PDI/PAS) de todas las universidades españolas. Los proyectos recibidos han participado en sendas categorías en las que se han admitido a concurso cortometrajes de ficción y documentales. El jurado profesional, presidido por el creador y director vallisoletano Enrique Gato, responsable de las premiadas ‘Tadeo Jones’ y ‘Atrapa la Bandera’, al que se sumaron los periodistas Fernando de Haro y Javier Zurro, la actriz vallisoletana Eva Marciel y la periodista Janina Pérez, decidió los primeros premios de cada sección, que recibirán 2.000 €, mientras los segundos premios serán galardonados con 1.000 €. El Festival UEMC de Cine Social Universitario ha contado con el patrocinio de la Diputación Provincial de Valladolid, la Valladolid Film Commission, la Fundación Caja Rural de Zamora, Dehesa de los Canónigos, Semcal y Blacklladolid. SOCINE se enmarca en las acciones programadas con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, cuyas principales líneas de actuación se vertebran en cuatro grandes ejes vinculados a la cultura y a la ciencia como principales señas de identidad de la UEMC. El Jurado profesional Enrique Gato (Valladolid, 1977) es director, guionista y animador de producciones de animación 3D y 2D, galardonado con ocho premios Goya, es reconocido por ser el director de los largometrajes “Atrapa la Bandera” y “Las aventuras de Tadeo Jones 1 y 2”. Tiene una intensa y fructífera trayectoria en el sector de la animación y el 3D con la que ha conseguido situar el cine de animación en España en el centro de atención de la industria. En sus comienzos trabaja como animador de personajes para diferentes estudios de videojuegos y desarrolla sus propios cortometrajes de animación. Con la productora La Fiesta crea su primer corto para cine “Tadeo Jones” consiguiendo, además del Goya al mejor cortometraje de animación, 64 premios nacionales e internacionales. Pero el talento de Enrique Gato trasciende la dirección técnica y artística. Su formación como ingeniero técnico informático centrada en las áreas de gráficos por ordenador y geometría computacional, y su conocimiento profundo del software de animación 3D, le hacen desarrollar herramientas para agilizar las tareas de animación, fundamentales para su trabajo en grandes producciones. Fernando de Haro Izquierdo (Madrid, 1965) es periodista y director de documentales. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra (1993) y en Derecho por la Universidad de Córdoba (1989). Además, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y codirige la Tarde de Cope. A esta faceta periodística une su actividad en la industria del cine como guionista y director de cinco documentales sobre la persecución de los cristianos de todo el mundo. Ha recibido distinciones como el Micrófono de Oro o el Premio ¡Bravo!, que concede la Conferencia Episcopal Española, por su compromiso con los derechos humanos. Javier Zurro (Valladolid, 1985) es periodista especializado en la industria del cine. Licenciado en periodismo por la Universidad de Valladolid, se especializó en el sector gracias al Máster en Análisis Audiovisual de la misma universidad y al curso de historia y estética cinematográfica impartido por la Cátedra de Cine de Valladolid. Ha trabajado en El Norte de Castilla y ha sido responsable de la información cinematográfica en El Confidencial y El Español. Actualmente desempeña su actividad en elDiario.es e “Historia de nuestro cine” en la 2 de RTVE. Eva Marciel es una actriz vallisoletana multidisciplinar que trabaja en cine, televisión y teatro. Ha compaginado su formación artística en el Estudio de Juan Carlos Corazza de Madrid y en la École internationale de Théâtre Jaques Lecoq en París, con la Licenciatura en Comunicación Audiovisual y el Doctorado en Historia del Cine, ambos en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1996 ha participado en más de 25 series de televisión y 14 largometrajes (3 de ellos co-producción internacional). Su trabajo protagonista en dos TV movies le otorga reconocimento de público y crítica; En 2003 con “La historia de Estrella” y en 2012 con "Mi Gitana", siendo líder de audiencia en sus tres capítulos.

En teatro destacan sus papeles en “Yerma" y "La Dama Duende", dirigidas por Miguel Narros, y su personaje de La Calderona en “La Puta Enamorada”, estreno en el Teatro Calderón de Valladolid.

Desde hace más de una década compagina su trabajo de actriz con el de presentadora ¬—son ya varias las ediciones de SEMINCI que ha conducido desde el escenario del Teatro Calderón—, docente universitaria, coach de oratoria y preparadora oficial de ponentes TED España en su empresa Comunicoach.

Janina Pérez Arias es periodista independiente de origen venezolano, graduada en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y en Ciencias Políticas por la Universidad de Bremen (Alemania). Janina colabora con varios medios en Latinoamérica y España, como Kinótico (Onda Cero), MagasIn (El Español), Esquire (edición española), El Espectador y revista Credencial (Colombia), El Nacional (Venezuela), entre otros. Además, es editora de Ms. Who? Magazine, medio online enfocado en las mujeres que hacen cine y televisión. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

