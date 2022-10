Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Ampliar BioCultura busca clientes llamando "tóxica" a la agricultura almeriense jueves 13 de octubre de 2022 , 11:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Empresas almerienses acuden a esta feria que recorrerá varias provincias noticiasdealmeria.com BioCultura incide en su nueva edición, en Madrid a principios de noviembre de 2022, en promocionar los productos veganos. Pero, eso sí, con el argumento de "siempre en ecológico" lo que hace es arremetar contra la agricultura almeriense, ya que para promocionarse utiliza como base unas declaracioens del catedrático de la Facultad de Medicina de Granada, Nicolás Olea, que denuncia la "toxicidad" de nuestros productos. Frente a esos comentarios, Noticias de Almería recoge que desde esta feria madrileña del veganismo, se parece ignorar que la superficie destinada a producción agrícola ecológica en Almería aumentó un 22% en 2021 frente al año anterior, hasta alcanzar las 72.341,2 hectáreas (de ellas, 19.680,64 están calificadas en conversión y el 47% se corresponde con frutos secos), según datos facilitados recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y que son provisionales hasta que Eurostat publique los definitivos. Y más concretamente la superficie ecológica de hortícolas bajo plástico, que se sitúa en 4.382 hectáreas, esto supone un 18,66% más que en 2020 y un 391,5% más que en 2010; a la vez que el 78,8% del total andaluz. Según los responsables de la feria Bicultura que tendrá lugar en IFEMA "ahora hay un boom de productos veganos que no siempre satisfacen las exigencias ambientales que necesitamos". Por cierto que la cosa no se queda en Madrid, ya que seguirá difundiendo sus críticas a la agricultura almerienses por Barcelona, Valencia, Bilbao La Coruña... BioCultura apuesta porque los productos veganos deberían ser ecológicos. Según su directora, Angeles Parra, “porque el tamaño sí que importa. Los insecticidas utilizados en la agricultura convencional están diseñados para matar. Los productos veganos deberían ser producidos sin la intermediación de estos biocidas”. A continuación reflejamos textualmente las líneas con las que buscan clientes para su feria: PESTICIDAS CONTRA LA BIODIVERSIDAD Si los alimentos que consumimos no son ecológicos o de cualquier otra forma de cultivo que no utilice productos químico-sintéticos, estamos contribuyendo a que la agroindustria mate a millones de pequeños seres vivos con nuestro mudo consentimiento… Los pesticidas arrasan contra la biodiversidad. Contra seres diminutos y contra los demás seres, mayores, que sea alimentan de ellos. Los insectos, las larvas, las lombrices, los gusanos, las mariquitas… son nuestros grandes aliados para un suelo fértil y para una biodiversidad de nuestra riqueza vegetal. Al envenenarlos, también asesinamos a los pequeños roedores, aves, pequeños mamíferos… que se alimentan de ellos. Al contaminar las aguas, acabamos con toda la biodiversidad. NICOLÁS OLEA Hace poco, uno de los científicos más reputados en la lucha contra los pesticidas y otros agrotóxicos, Nicolás Olea, comentaba en una conferencia: “Si estás pensando en hacerte vegano, no se te ocurra irte a vivir ¡a la zona de Almería! Vas a comer más productos tóxicos en una semana que en toda tu vida… Por muy veganos que sean, te van a envenenar igual”. Se refería al uso masivo de agrotóxicos en los cultivos de esa zona, y que es conocido y admitido científicamente que provocan numerosas enfermedades e infertilidad. Si quieres hacerte vegano y conservar la salud, tienes que apostar, sí o sí, por el sector ecológico. VEGANISMO “BIO” EN BIOCULTURA En BioCultura Madrid 2022, según Ángeles Parra, “se van a poder encontrar cientos de productos ecológicos veganos en todos los sectores: alimentación, cosmética y productos de higiene y moda sostenible. Se contará también con la UVE (Unión Vegetariana Española), entidad encargada de gestionar el distintivo V-Label en España. UVE también impartirá en BioCultura varias actividades tanto para profesionales como para público general, se harán diferentes showcooking de productos veganos, y se distinguirá a todos aquellos expositores que dispongan de productos veganos ecológicos para que el público pueda distinguirlos…”. UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL Según declaran desde UVE: “En las últimas décadas, el interés por la alimentación vegetariana y vegana ha experimentado un crecimiento notable en todos los países desarrollados, principalmente por los beneficios para la salud pero también como consecuencia de los escándalos alimentarios provocados por la ganadería intensiva. En la actualidad, no sólo las personas veganas buscan alimentos veganos, sino que también se han añadido personas concienciadas por la salud, que reducen su ingesta de carne; y también personas afectadas por alergias alimentarias o incluso miembros de determinadas comunidades religiosas”. Y añaden: “En este escenario, los consumidores a menudo se encuentran con la dificultad de saber con certeza si un producto está exento de ingredientes de origen animal, especialmente en los alimentos elaborados. En ocasiones, incluso la indicación en el envoltorio de ‘apto para vegetarianos’ puede conducir a confusión y de hecho contener ingredientes no deseados”. INFORMACIÓN NECESARIA Según Parra, cada vez más consumidores creen que, por consumir productos veganos, ya están contribuyendo al bien común. Están en la mitad del camino. Porque el veganismo, en sí mismo, no es la solución a nada. Si nuestras patatas o nuestra hamburguesa vegetal no son ecológicas, seguimos haciendo daño a los animales, a toda la diversidad, a la flora… Se impone un cambio de actitud en este sentido y poder contar con toda la información necesaria. La gente informada es más libre. Y, en ese sentido, BioCultura Madrid va a hacer mucho hincapié en que el consumidor tenga toda esta información”. Empresas almerienses Que descalifiquen a la agricultura almeriense en general, que ignoren que buena parte de ella es ecológica, no evita que haya empresas almerienses que se presenten al juego. Éstas son las que aparecen como empresas que tienen stand en BioCultura: ABDERA ORGANIC, ALOEPLANT, AROMAS DE LOS FILABRES, BIOSABOR, BIOSEMILLAS

CHEF D'ALOE - DELICATESSEN CON ALOE VERA, CHOCOLATES LA VIRGITANA, COMEVERDE, DISTRIBUCIONES BIENESTAR DECORACION SOSTENIBLE, ECOSUR, EL JARPIL, LA GERGALEÑA PRODUCTOS ARTESANALES, S.L., LA POSDA DEL CANDIL, LORUSSO, MORINGA NATURE, NATURALMENTE MEDITERRANEO, ORETHIC.COM - ECO-ETICO.COM, PULPI EYA, SOLFRIO, VITASNACKS y XILACURVE, S.L noticiasdealmeria.com:..

