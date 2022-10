Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Berja propone rutas turísticas guiadas coincidiendo con la ExpoBerja-Alpujarra martes 25 de octubre de 2022 , 10:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las inscripciones se pueden realizar de manera gratuita en la web del Ayuntamiento de Berja noticiasdealmería.com El área de Turismo del Ayuntamiento de Berja ha organizado una serie de rutas turísticas guiadas para que tanto los visitantes como los propios virgitanos puedan conocer la historia y el patrimonio del municipio durante el puente del Día de Todos los Santos. Estas visitas coinciden con la celebración de una nueva edición de la ExpoBerja-Alpujarra en el Centro de Usos Múltiples, con la que Berja acapara gran parte de la agenda cultural, comercial y de ocio de este puente festivo. Las rutas se llevarán a cabo el sábado 29, domingo 30, lunes 31 de octubre y el martes 1 de noviembre con salida a las diez de la mañana desde la Plaza de la Constitución. A través de las visitas, los participantes podrán conocer a fondo el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la Parroquia de la Anunciación, el Molino del Perrillo y la Casa de la Cultura. Tras esta visita, el municipio también ofrece la Ruta de la Tapa desde el 28 de octubre hasta el 1 de noviembre, con un total de dieciséis propuestas gastronómicas, trece saladas y tres dulces. Para poder disfrutar de todas estas rutas las personas interesadas podrán inscribirse a través de la web del Ayuntamiento de Berja o de manera presencial en la Oficina de Turismo, situada en el Molino del Perrillo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

