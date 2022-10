Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Doble concierto con ‘El mundo de Sherezade’ para el Día Mundial de las Bibliotecas martes 25 de octubre de 2022 , 10:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Área de Cultura conmemor la efeméride en una red que recibe cada semana a miles de usuarios en sus distintas sedes noticiasdealmería.com Una fiesta por la cultura, por la pasión por la lectura y por compartir un espacio de encuentro en el que, sin distinción, poder disfrutar en convivencia de una efeméride que une a todos en torno a la magia de las bibliotecas. La Biblioteca Central José María Artero ha recibido las primeras actividades con las que el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería conmemora el Día Mundial de las Bibliotecas, que se celebra en todo la comunidad internacional desde el año 1997, con motivo del incendio de la biblioteca de Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes. Una fecha que tal y como ha asegurado el concejal de Cultura, Diego Cruz, “la conmemoración de este día no es sino una excusa excepcional y oportuna para que todos recordemos la importancia de los libros para la memoria colectiva y la cultura. Una buena forma de atraer a nuestras bibliotecas municipales a los más jóvenes, que conozcan sus instalaciones y que sepan la cantidad de aventuras, risas y aprendizajes, de buenos momentos, que se encierran en los libros que tienen a su disposición, además de otros recursos audiovisuales y servicios”. Tal y como apunta el jefe de sección de Bibliotecas, Juan Luis Mena, “son miles los almerienses que cada semana visitan la red de bibliotecas municipales que está formada por la Biblioteca Central José María Artero y las que se encuentran en El Alquián, La Chanca, Cabo de Gata y Los Ángeles y que disfrutan de los servicios de préstamo y lectura, entre otros, que se ofrecen”. La actividad principal se ha desarrollado hoy, con un doble y divertido concierto didáctico en el patio interior de la Biblioteca Central José María Artero, bajo el título de ‘El mundo de Sherezade’, nombre de la protagonista de la compilación de cuentos ‘Las mil y una noches’, un ejemplo en sí mismo del poder de la narrativa y de contar historias. Todo ello de la mano de la teatralización de Escenalia y la música de Salvador Esteve al violín y Octavio Santos al violonchelo. Además, durante toda la semana, un cuentacuentos familiar titulado ‘La bibliotecaria’ recorrerá todas las bibliotecas de los barrios. Concretamente, ha estado esta tarde en la de Cabo de Gata, el día 25 en la de El Alquián, el día 26 en la de La Chanca y el día 27 en la de Los Ángeles. En todos los casos con inicio a las 17.00 horas y, como es habitual, con entrada libre. En el caso de la Biblioteca Central será el día 25 a las 17.30 horas. Además, la Biblioteca José María Artero recibirá el día 27 un taller de escritura creativa, dedicado al público adulto, a las 11.30 horas, y bebecuentos con cuentos cantados (de 0 a 3 años) a partir de las 17.30 horas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

