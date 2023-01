Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Biblioteca Municipal de Berja recibe 2.000 euros para nuevos libros domingo 22 de enero de 2023 , 20:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Biblioteca Municipal - Miguel de Cervantes de Berja ha sido una de las beneficiarias de las subvenciones de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para la adquisición de lotes bibliográficos. Concretamente han sido 2.040 euros los que ha recibido la biblioteca virgitana ubicada en el Molino del Perrillo al estar integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. La ayuda se enmarca en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia Next Generation con el objetivo de dotar de fondos bibliográficos en papel a las bibliotecas públicas de los municipios y entidades locales autónomas de Almería y elevar los índices de lectura de la ciudadanía mediante una mayor oferta gratuita de libros. El delegado de Cultura, Turismo y Deporte, José Ángel Vélez, ha destacado que “estas inversiones suponen una importante inyección económica para las bibliotecas almerienses, ya que les permite adquirir más ejemplares y de esta forma trabajar y luchar por aumentar la oferta lectora de sus municipios y acercar a los usuarios las maravillas de sumergirse en el mundo de la lectura”. Con el importe de la subvención, se van a adquirir un centenar de títulos, incluyendo obras de lectura fácil o de letra grande. Ampliación de horario de la Sala de Estudio Desde el pasado 4 de enero, el horario de la Sala de Estudio en el Molino del Perrillo amplió su horario para atender la demanda de estudiantes y opositores, manteniendo sus puertas abiertas de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas La Junta de Andalucía destina 124.000 euros a libros para las bibliotecas

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.