Capital Big Data como recurso para la toma de decisiones en el Ayuntamiento domingo 19 de septiembre de 2021 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento aprueba la contratación de los servicios de implantación de la plataforma de visualización de datos generados a partir del uso de dispositivos móviles



La apuesta municipal por la implantación y uso de nuevas tecnologías en la gestión municipal ha dado hoy un paso más con la aprobación, en Junta de Gobierno Local, del pliego de condiciones técnicas y administrativas y junto a ello el expediente de contratación de los servicios de implantación de la plataforma de visualización de datos generados en dispositivos y antenas de telefonía móvil, con un presupuesto base de licitación de 120.516 euros y un plazo de ejecución de 36 meses.



“Un contrato que va a permitir al Ayuntamiento dotarse de una plataforma de visualización de los datos vía web como herramienta de analítica de datos de telecomunicaciones de los usuarios, a partir de los eventos generados en los dispositivos y antenas de telefonía móvil, proveniente de un operador de telecomunicaciones”, ha anunciado la portavoz municipal, María del Mar Vázquez.



“Dicha información se ajustará en todo momento a la normativa legal vigente en materia de Protección y Tratamiento de Datos (Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y garantía de Derechos Digitales, y el Reglamento General de Protección de Datos), de tal forma que nunca se pueda establecer la identidad de una persona concreta en una zona determinada”, ha explicado Vázquez



Los servicios objeto del contrato proporcionarán una visión de alta calidad sobre movilidad y patrones de uso, a partir del geo-análisis de los datos de telecomunicaciones, permitiendo al Ayuntamiento la adopción de decisiones y estrategias basadas en información y datos reales.



La portavoz del Equipo de Gobierno ha destacado, respecto de este proyecto, “las posibilidades que ofrecerá respecto a la planificación de nuevos proyectos o estrategias en la gestión municipal dado que, la aplicación de tecnologías Big Data y la recepción de información, en todos los casos anónima, respecto a sexo, rango de edad, procedencia, destinos, permitirá mejorar múltiples aspectos de la ciudad: movilidad urbana, gestión de eventos, actividades culturales, limpieza urbana o el turismo inteligente”.



“Con el conocimiento de determinados datos sobre los usuarios, a través de sus dispositivos, sus movimientos y preferencias, pueden ser de gran relevancia para las Administraciones Públicas al resultar de extrema utilidad para poder optimizar las estrategias de ciudad, así como para mejorar la prestación de los servicios municipales tanto a los visitantes como a los residentes”, resumía Vázquez.



Planes como el de accesibilidad o movilidad urbana, de promoción turística y cultural, se verán así beneficiados del trabajo de campo y análisis que se hagan de estos datos, que se podrán obtener respecto al movimiento de personas, y lugares frecuentados por las personas o dónde estas se concentran más, en qué horas o épocas del año, obteniendo esos datos por días, por semanas, periodos laborales, rangos horarios... ayudando a la gestión municipal a priorizar o a la toma de decisiones concretas.



Ha venido a significar también Vázquez la importancia que tiene la contratación de este servicio “puesto que las posibilidades de optar a financiación, fondos, convocatorias de ayudas, a través de otras administraciones y en próximos años, estará también condicionado a disponer de datos previos a la actuación de forma que pueda luego conocerse que efecto o impacto haya producido esa actuación en la ciudad y siempre a partir de un punto de partida”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

