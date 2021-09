2-1: El filial tiene que tirar de épica en un partido en el que es superior al Alhaurino

lunes 20 de septiembre de 2021 , 07:20h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Fermín hace un doblete, el último gol de penalti en el 91, para dar la primera victoria al conjunto de la Academia







El filial de la UD Almería logró su primera victoria de la temporada en un partido en el que fue muy superior al Alhaurino, pero en el que se vio obligado a tener que tirar de épica después de que los visitantes igualaran en el minuto 88 un golazo anterior de Fermín. Un penalti claro por mano dentro del área y la posterior ejecución por parte del propio capitán del equipo le concedió el merecido resultado de 2-1 al equipo de Óscar Fernández.



Tuvo más balón el Alhaurino en el comienzo del partido, aunque lo haría sin aproximaciones destacadas sobre el portal que defendía Diego Fuoli. Poco a poco irían creciendo los almerienses. De hecho, en el 15, estuvieron cerca los locales con una falta en la frontal que lanzó Raúl Caballero y en la que el balón se fue rozando el larguero.



Llegada la mitad del primer periodo era total el peso en ataque de los indálicos. Así pues, en el minuto 23, tras un córner, el balón le cayó a Kevin Bautista que probó fortuna desde fuera del área y encontró la buena respuesta de Juanfran. Poco después, Vértiz disparó fuera una buena acción combinativa de los rojiblancos. Del mismo modo, el meta de los visitante tendría que volver a ser salvador para su equipo en una falta frontal que ejecutó Kevin. Por el contrario, en la acción siguiente sería Fuoli quien metía una mano espectacular para salvar el tanto de los pupilos de Jesule.



Al filo del descanso se rozó otra opción del 1-0, que aún no llegaría. En este sentido, un centro de Fermín rozó en un defensor visitante, despejó mal Juanfran, y Kevin Bautista mandó el cuero al palo en el 42. También se reclamaría un penalti sobre Raúl Caballero que el árbitro no señaló.



La segunda parte la dominaría todavía más el filial, pisando siempre el campo de un Alhaurino, que, por otra parte, se echó atrás y no dejaba espacios para que se generaran oportunidades claras de gol. Esto lo rompería, en el 57, Kevin Bautista con un remate de cabeza en un córner lanzado por Fermín. De la misma manera, Rojas vino a confirmar que el duelo se estaba convirtiendo en un monólogo rojiblanco, pero ahí estaba Juanfran de nuevo para mantener vivo al Alhaurino.



El gol se estaba gestando por parte de la UD Almería B y este llegaría tras una falta que recibió Caballero. Era el minuto 66 y Gilbert colgó al corazón del área el libre directo que se había cometido sobre el ‘9’. La defensa despejó y Fermín, que estaba esperando fuera del área, se sacó un trallazo que entró por la misma escuadra.



Con 1-0 las llegadas continuaron para los de Óscar Fernández, pero acusando una falta de acierto que le impidió ampliar su renta. Por ejemplo, en el 80, una contra bien llevada por Kevin Bautista —muy activo durante toda la jornada— no acertó a alojarla en la meta del CD Alhaurino Gilbert, que mandó el balón fuera. En el 81, Rojas se encontró con el palo y Caballero, acto seguido, disparó fuera. El segundo se resistía.



El Almería B le estaba dejando una última bala al Alhaurino, que lo aprovechó poniendo las tablas, en el 88, en un centro al área que se envenenó y terminaba superando a Fuoli. Fran Moreno fue el autor del gol malagueño, aunque nuestros representantes aún iban a tirar de épica. Los visitantes buscaban mantener la igualada cuando Hugo Neves hizo una jugada de mucha calidad por la banda, se la entregaba a Sala y el centro de este daba claramente en la mano de un zaguero. Sería penalti y Fermín cerraba el 2-1 transformando desde los once metros.



Al final, los tres puntos se quedaron en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos en una jornada en la que la superioridad almeriense fue merecedora de no haber sufrido tanto, pero en la que los futbolistas demostraron saber sobreponerse y tirar de casta para obtener el primer triunfo de la temporada 2021/2022 dentro del grupo IX de la Tercera División RFEF.



Ficha técnica:



UD Almería B: Fuoli; Vértiz, Aitor Puñal, David Cuenca, Fermín; Andrei, Kevin Bautista, Mamadou Sylla (Víctor Blanco, m. 46); Rojas (Hugo Neves, m. 85), Raúl Caballero y Gilbert (Sala, m. 85).



CD Alhaurino: Juanfran; Fran Palomino (Antonio, m. 84), Pintos, Fran Miranda (Raúl Carrera, m. 59), Fran Moreno, Hugo; Víctor Rueda, Manu Sarmiento (Ibu, m. 59), Sergio Molina, Juanjo (Andrei, m. 84), y Robert (Raúl Fernández, m. 33).



Goles: 1-0, m. 66: Fermín. 1-1, m. 88: Fran Moreno. 2-1, m. 91: Fermín de penalti (p.).



Árbitro: Polaino Redondo, de Granada. Amonestó a Kevin Bautista, de la UD Almería B, y a Raúl Fernández, Fran Miranda, Sergio Molina y Andrei, del CD Alhaurino.



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del campeonato de liga en el Grupo IX de Tercera RFEF, celebrado a puerta cerrada en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.