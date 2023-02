Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Blanquizares o el timo de la estampita Diego Bravo Más artículos de este autor Por jueves 02 de febrero de 2023 , 17:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El Ayuntamiento de Cuevas anuncia como un logro comprar Blanquizares por 400 mil euros cuando ya le pertenece por cesión El Ayuntamiento de Cuevas anuncia como un logro comprar Blanquizares por 400 mil euros cuando ya le pertenece por cesión En los últimos días hemos asistido a un ejercicio sorprendente de 'trilerismo'. El PSOE cuevano anuncia como logro gastar casi 400 mil euros en la adquisición del Cuartel de Blanquizares, en el litoral, mientras maquilla una realidad, el fracaso en la gestión de uso del mismo, ya que el inmueble está cedido por el Gobierno central al Ayuntamiento, desde los tiempos de Isabel Tocino como Ministra de Medio Ambiente. En aquel entonces, fruto del convenio y de las limitaciones de uso impuestas, entre otras razones por la Ley de Costas y la Protección del Medio Físico, el consistorio presidido por Jesús Caicedo acordó con la Universidad de Almería una concesión temporal para la celebración de simposios o cursos de verano, algo que ocurrió en los primeros años. Hasta tal punto que la UAL invirtió en el inmueble colocando placas solares que, hoy en día, han desaparecido gracias a los enemigos de lo anejo.

Decía el PSOE en nota de prensa "hemos recuperado Blanquizares", como si en algún momento desde que fue cedido en la época de Caicedo hubiera dejado de pertenecerle. “El Ayuntamiento recupera el inmueble gratis, le pertenece por convenio, y hay posibilidades para darle uso sin mayor coste”. Sin embargo, a la vez que anuncian que se aceptan ideas para su futuro uso, como algo propio del país de las maravillas en el que están instalados, el propio alcalde da a entender en una entrevista que todo estaría más o menos atado. Citando que ya habría alguna iniciativa privada para hacerse cargo de un futuro proyecto a la misma vez que solicita una ‘tormenta de ideas’ para el cuartel. El Partido Popular se pregunta si "pagar casi 400 mil euros de las más que maltrechas arcas municipales aportaría algún beneficio al pueblo o a alguna entidad privada".

Desde el PP plantemos dialogar y debatir los usos posibles para el inmueble que sin necesidad de gastar un dinero se pueden acometer. Nos venden 'el cuento de la lechera' justificando que solo son 99 mil euros, y otros 299 mil "en cómodos plazos", como las hipotecas, pero a 10 años y a cuenta del dinero que el Ayuntamiento debería recibir del Gobierno de España. Osea, renunciar a 400 mil euros a pesar de la pésima situación económica en la que el Ayuntamiento se encuentra y que lleva llorándola cada vez que debe justificar su incapacidad en la gestión o los reparos de intervención sobre el excesivo gasto al que el equipo de gobierno socialista tiene sometidas a las arcas municipales. Hay usos posibles y gratuitos para el bolsillo de los ciudadanos, y con una rentabilidad para una institución pública más importante que la económica: la rentabilidad social. No necesariamente hay que invertir un dinero que no se tiene para luego ceder el inmueble a terceros. La pregunta es ¿a cambio de qué? “Qué fácil es con el dinero de los demás. No es gestión es trilerismo, es el timo de la estampita". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Diego Bravo Candidato del PP a la Alcaldía de Cuevas del Almanzora 1 artículo Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)