Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Pillados al comprar una moto con billetes falsos miércoles 22 de febrero de 2023 , 09:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta operación permite a la Guardia Civil no solo detener a los autores, si no, retirar del curso legal la cantidad de 5.000 euros en papel moneda falsificado (50 billetes de 100 euros) La Guardia Civil de la Comandancia de Almería durante la investigación llevada a cabo en la Operación ESTUPRO, detiene en Vícar (Almería) a cuatro personas, vecinos de la localidad de Pechina (Almería), como autores de los delitos de hurto, estafa y falsificación de moneda, tras realizar la compra de una motocicleta por la cantidad de 5.000 euros con 50 billetes de 100 euros falsos. La operación denominada ESTUPRO, de inicia a raíz de la denuncia presentada por un vecino de Vícar (Almería), en la que pone en conocimiento de la Guardia Civil, que el pasado mes de enero, vende una motocicleta por la cantidad de 5.000 euros, a unas personas que contactan con él a través de una app de compra/venta de objetos de segunda mano y que esta personas realizan el pago de la motocicleta con 50 billetes de 100 euros falsos. Personal de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería comienzan esta minuciosa investigación reuniendo todas las pruebas y vestigios necesarios, que en primer lugar lleva a localizar el vehículo que utilizaron los autores para desplazarse al lugar donde se realiza la compra/venta de la motocicleta. Continuando con la investigación, los agentes identifican a las cuatro personas que realizan la compra de la motocicleta y el papel que juega cada una de ellas en la implicación del hecho. Como resultado de esta ardua y minuciosa operación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería localiza y detiene en el municipio de Vícar (Almería), a las cuatro personas, vecinas de la localidad de Pechina (Almería) implicadas en la compra de la motocicleta con 50 billetes de 100 euros falsos, como autores de los delitos de hurto, estafa y falsificación de moneda y retira del mercado de curso legal, la cantidad de 5.000 euros en papel moneda falsificado. Las diligencias instruidas junto con los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Almería. La Guardia Civil de Almería recomienda que cuando se realice cualquier operación de compra/venta, realizar la inspección de los billetes en el momento del cobro, e incluso hacer uso de alguno de los detectores de billetes falsos que existen en el mercado. Medidas a adoptar para la detección de billetes falsos: El proceso de impresión utilizado en la fabricación, dota a los billetes de un tacto inconfundible con una textura firme y resistente. Mirando al trasluz se hacen visibles la marca de agua y el hilo de seguridad. En los billetes de 20, 50, 100 y 200 euros también se aprecia la ventana con retrato. Girando el billete se aprecia la banda plateada que muestra el retrato de Europa en una ventana transparente y el número verde esmeralda produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

