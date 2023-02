Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Bolaños hace depender a los agricultores almerienses de Málaga martes 07 de febrero de 2023 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ministro de la Presidencia centraliza en esa provincia las gestiones de otras tres con más potencia agrícola Los críticos del modelo autonómico no tienen razones para presumir de la supuesta eficacia del centralismo, como lo demuestra la última norma que recoge el Boletín Oficial del Estado el pasado 1 de febrero consultada por Noticias de Almería y que afecta a nuestra provincia. El Estado centralista es, como mínimo, mucho más lento que el autonómico en realizar cambios cuando algo no funciona, y también se demora más a la hora de percatarse de que las cosas no ruedan como deberían. Pero además, tampoco parece que llegado el momento, sus soluciones puedan considerarse las más sencillas de materializarse, o incluso, de lograr mayor eficacia. El Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, habilitó en su disposición final cuarta a los titulares de distintos departamentos ministeriales para dictar conjuntamente la orden en la que completar la organización territorial de la Administración General del Estado a nivel provincial. En cumplimiento de la citada norma se dictó la Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno, cuyo anexo, en su apartado 4, establece la estructura de las Subdelegaciones del Gobierno dependientes de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Por lo que respecta al Área Funcional de Sanidad, se dispone que su Director depende del Subdelegado del Gobierno en Sevilla, y se prevén Dependencias del Área de Sanidad en las Subdelegaciones de: Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, y Málaga, dejando establecido que ésta última actúa directamente sobre las provincias de Málaga y Granada, pero no se preveía ninguna Dependencia del Área de Sanidad directamente dependiente de la Subdelegación del Gobierno en Granada. Detalla el informe al que se acoge el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, que “El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Orden de 7 de noviembre de 1997 y la experiencia de gestión acumulada por la Delegación del Gobierno en Andalucía han puesto de manifiesto que una parte de la estructura original creada en su momento para las Subdelegaciones del Gobierno en Córdoba, por un lado, y en Granada, por otro, no se adapta a la realidad: mientras Córdoba cuenta con una Dependencia del Área de Sanidad y Política Social y, sin embargo, no existe actividad funcional, en Granada no hay Dependencia del Área de Sanidad y Política Social pero sí actividad y, por consiguiente, una necesidad real de contar con una Dependencia del Área de Sanidad y Política Social.” Es decir, han tardado la friolera de 45 años en cambiar la estructura administrativa de algo que no funcionaba, sencillamente porque no existía tarea para la función que se le asignó décadas atrás. Pero lejos de eliminar ese jaleo, el Gobierno “adapta” la estructura “a las necesidades reales hoy existentes, trasladando la Dependencia de Sanidad y Política Social de Córdoba –hasta ahora dependiente de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba– a la localidad de Motril, haciéndola depender de la Subdelegación del Gobierno en Granada. El motivo es que, a diferencia de Motril, en Córdoba no existe ni ha existido actividad de comercio exterior, ni médicos de sanidad exterior, ni actividad de farmacia, actividades típicas de una Dependencia de Sanidad y Política Social. Este criterio es plenamente compartido tanto por el departamento orgánicamente competente, el Ministerio de Política Territorial, como por el funcional, el Ministerio de Sanidad.” Ahora Córdoba, que no tiene actividad, dependerá de Motril, que a su vez, dependerá de Granada. AGRICULTURA Y PESCA Más sorprendente es que Agricultura se haga depender de Málaga cuando Almería o Granada tienen más potencia en ese sector que la provincia en la que se centraliza la gestión. Por otro lado, se modifica la norma de 1977, estableciendo ahora que en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba la Dependencia del Área de Industria y Energía extiende su actuación directa a las provincias de Córdoba y Jaén. En la Subdelegación del Gobierno en Granada existe una Dependencia del Área de Industria y Energía que extiende su actuación directa a las provincias de Granada y Málaga, una Dependencia del Área de Agricultura y Pesca, y una Dependencia del Área de Sanidad y Política Social con sede en Motril. En la Subdelegación del Gobierno en Málaga existe una Dependencia del Área de Agricultura y Pesca que actúa directamente en materia agroalimentaria sobre las provincias de Málaga, Almería, Granada y Jaén, y una Dependencia del Área de Sanidad y Política Social, que actúa directamente sobre la provincia de Málaga. En tanto se produzca la definitiva puesta en marcha de la nueva Dependencia del Área de Sanidad y Política Social de Granada, la Dependencia del Área de Sanidad y Política Social de Málaga actuará en apoyo de la anterior respecto de aquellas funciones que no pueda desarrollar por sí misma por no disponer de los medios necesarios Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.