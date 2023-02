Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Nubes y riesgo de nevada en Almería martes 07 de febrero de 2023 , 07:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para hoy, martes 7 de febrero de 2023, en la provincia de Almería se prevén cielos despejados durante la mañana. Hacia el mediodía se esperan nubes dispersas con posibles precipitaciones débiles. La temperatura máxima oscilará entre 17 y 19 grados celsius. La cota de nieve se encontrará a una altura de unos 1000 metros. Existe una importante amenaza de nevadas (aviso naranja) en Barcelona, Gerona, Teruel y Castellón, donde se acumularán entre 10 y 20 centímetros de nieve a lo largo del día. Mientras tanto, Tarragona, Soria, La Rioja, Valencia, Murcia, Albacete, Almería y Granada tendrán un aviso amarillo por nevadas que dejarán entre 2 y 5 centímetros.

