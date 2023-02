Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Bomberos de Almería organiza la II ‘Carrera del Fuego’ martes 14 de febrero de 2023 , 15:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y empresas colaboradoras se unen en una iniciativa lúdico-deportiva, con fines solidarios, que incluye este año la participación de bomberos equipados con sus equipos de intervención Las calles del centro y Casco Histórico de Almería volverán a albergar este año la celebración de la ‘Carrera Bomberos Almería Ciudad. Carrera del Fuego’, en la que será su segunda edición. La prueba, organizada por el Cuerpo de Bomberos de la capital y la Asociación deportivo-cultura Bomberos de Almería, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, se celebrará el próximo sábado, 18 de febrero, con la peculiaridad de celebrarse por la noche. Segunda edición de una cita que ya el año pasado, con la intención de consolidarse y convertirse en una prueba de las más emblemáticas que se celebren en la ciudad, congregó a más de mil trescientos participantes y que han presentado este mediodía la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, acompañada del diputado de Promoción Económica e Iniciativas Europeas, Francisco Álvarez; del presidente de la Asociación de Bomberos de Almería, José Ramón Sánchez; y el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, Francisco Bretones. Concebida como carrera popular, este proyecto nace de la inquietud de la Asociación deportivo-cultural de Bomberos de Almería, su compromiso social y representatividad del cuerpo con la ciudad de Almería, además integrarse como parte de los actos que anualmente acompañan la celebración del patrón, San Juan de Dios, el 8 de marzo”, ha explicado la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca La edil ha animado a participar en esta “emotiva” prueba, con la espectacularidad que incluye que parte del recorrido se ilumine con antorchas, convertida en una actividad “lúdica, saludable y deportiva”. Este año, además y como novedad, incluye una nueva modalidad abriendo a la participación a bomberos equipados con su traje de intervención. El diputado de Promoción Económica e Iniciativas Europeas, Francisco Álvarez, ha explicado que esta carrera "es una prueba popular que fomenta la actividad física, los hábitos de vida saludables y que acerca a los bomberos a toda la sociedad. Consolida a la provincia y su capital como un paraíso para el deporte más popular y que podamos disfrutar de él con competiciones de calidad. Felicito al Ayuntamiento de Almería y al Cuerpo de Bomberos por la organización de esta carrera". El presidente de la Asociación de Bomberos de Almería, José Ramón Sánchez; ha agradecido la colaboración de Ayuntamiento, Diputación así como empresas y entidades colaboradoras la organización de esta prueba, animando no solo a participar en la misma a los almerienses, también a conocer de cerca el desarrollo de esta iniciativa, sumando este año “la participación de bomberos que lo harán además ataviados con su traje de intervención, tres piezas que suponen para el corredor un peso añadido de entre ocho y diez kilos”, una novedad convertida en aliciente para quienes asistan como espectadores a esta prueba. El precio de inscripción se ha establecido en 12 euros y parte de los beneficios generados por la inscripción, como así lo recoge la Asociación en sus estatutos, será donado con fines solidarios, en este caso a la Fundación URA CLAN. Recorrido Esta segunda edición de la ‘Carrera del Fuego’ repite diseño en su concepción y recorrido por las calles más céntricas, apto para todos los niveles y edades. Un trazado, con salida y meta en la Avenida Reina Regente, que cuenta con una distancia mínima de 5 Km, al que habrá que dar dos vueltas en el caso de quienes se inscriban para participar en ella lo hagan en la prueba de 10 Km. La nueva modalidad que se incluye este año, bomberos equipados con sus equipos de intervención, recorrerá igualmente la distancia de 5 Km. Algunos de los tramos más singulares del recorrido de esta prueba quedarán iluminado con antorchas. Desde Reina Regente, el itinerario de la carrera seguirá por Paseo de Almería, Puerta Purchena, calle Granada, Avenida Vilches, Paseo de la Caridad, Regocigos, Antonio Vico, Pósito, calle Almanzor, San Juan, Parque Nicolás Salmerón hasta alcanzar de nuevo Reina Regente. Las inscripciones para participar en la prueba pueden realizarse a través de la página www.cruzandolameta.es. En la misma web se puede consultar la relación de categorías en las que se pueden realizar las inscripciones. Dorsales, exposición y música El día de esta carrera, 18 de febrero, desde las 11.00 horas y hasta las 14,00 y en la Plaza de las Velas, los participantes podrán recoger el dorsal y la bolsa que se entregará a cada corredor. También a partir de las 16 horas y hasta las 19,00 horas. A partir de las 16,30 horas, en el mismo espacio acompañará los prolegómenos de la carrera una exposición de los equipos del Cuerpo de Extinción de Incendios y Salvamento. Concluida la prueba y tras la entrega de los premios, también en la Plaza de las Velas, el grupo Los Vinilos ofrecerá un pequeño concierto como colofón a esta jornada deportiva y lúdica.

