Bosquet no desvela su futuro y defiende la gestión de Ciudadanos

“Las políticas liberales de Ciudadanos han marcado el progreso y el verdadero cambio en Andalucía”. Así lo ha afirmado la secretaria de Relaciones Institucionales de Ciudadanos en la región, Marta Bosquet, en una intervención ante medios de comunicación donde ha expuesto que la “revolución en esta comunidad comenzó en 2015”, cuando irrumpió Ciudadanos en el panorama político andaluz. “Andalucía ha soltado lastres, pasando de estar a la cola en España a ser la locomotora del país”. Bajada de impuestos, una administración más ágil, libertad para elegir colegio o sanidad pública de calidad son algunos de los argumentos que Bosquet ha puesto sobre la mesa para resaltar ese “salto cuantitativo y cualitativo” que ha experimentado la comunidad con Ciudadanos en el Gobierno. “El cambio en Andalucía es nuestro modelo de gestión, es nuestra carta de presentación”, ha afirmado.

Candidatura

Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, no ha desvelado su futuro político, por el que ha sido preguntada hasta tres veces en la rueda de prensa. No ha querido responder si será candidata por Almería, hasta el punto de que ni tan siquiera ha dado por sentado si será necesario hacer primarias en la provincia, y en ese caso, si ella concurriría. Hay que recordar que Bosquet es considerada un "valor" en Ciudadanos, y ante la caída electoral de la formación, no sería raro que pudiese concurrir en la lista de otra circunscripción, en concreto la de Sevilla, de número dos tras el vicepresidente del Gobierno y presidente de su partido, Juan Marín. De este modo sería casi segura su renovación como parlamentaria, donde está desde 2015.