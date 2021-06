Capital Brindis por el Día Mundial de la Tapa y por la hostelería almeriense miércoles 16 de junio de 2021 , 17:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Diputación, Ayuntamiento de Almería y Fundación La Caixa colaboran con Ashal en una edición en la que participan más de 50 establecimientos



Un brindis. Esa acción tan natural y que refleja alegría y convivencia, olvidada durante la pandemia, se ha vuelto a repetir hoy, miércoles, para dar buena suerte al Día Mundial de la Tapa, que Ashal organiza desde mañana, 17 de junio y hasta el 4 de julio, con una ruta de más de 50 establecimientos. Ha sido también un brindis por la recuperación de la hostelería, tan golpeada en la crisis económica. Y también un brindis por el deseo de que poco a poco la vida, con sus limitaciones y precauciones, vuelva a normalizarse y con ella el turismo fluya otra vez en la provincia de Almería.



El acto simbólico se ha celebrado en el Restaurante San Francisco 26 y en él han participado la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, el presidente de ASHAL, Pedro Martínez, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, representantes de la Fundación La Caixa, entre otros patrocinadores y colaboradores como Almerigas, Dimesur, Makro, Cruzcampo.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha manifestado que “el Día Mundial de la Tapa pone en valor un estilo gastronómico que forma parte de la manera de ser de los almerienses y que tiene en la hostelería a sus mayores embajadores. A través de pequeños bocados podemos disfrutar del talento de bares y restaurantes, con el uso de una materia prima de proximidad de tierra, mar y montaña. Esta ruta, que además es solidaria, debe servir con preámbulo de un verano que se presenta con buenas perspectivas para Almería y el comienzo de la recuperación de la hostelería”.



Por su parte, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha mostrado su deseo para que 'El Día de la Tapa' "confirme la recuperación de la hostelería almeriense y se convierta en el impulso que el sector necesita en este periodo tan complejo que estamos viviendo. La Diputación apoya a nuestros hosteleros y fomentamos el consumo de productos almerienses y de la marca 'Sabores Almería' en nuestros bares, cafeterías y restaurantes". Por último, ha felcitado a ASHAL por la iniciativa y por contar con diferentes asociaciones de la provincia para fomentar la inclusión social.



Por último, Pedro Sánchez-Fortún, presidente de ASHAL, afirma que “con esta iniciativa queremos poner en valor aquello de lo que disfrutamos en Almería todos los días, que es nuestra cultura del tapeo y que se conozca en España y en todo el mundo, esa gastronomía de kilómetro cero y de puesta en valor de los Sabores de Almería”. El presidente añade que esta edición “es la primera toma de contacto de un evento multitudinario de estas características después de los meses más duros de pandemia y queremos y creemos que desde la responsabilidad y el sentido común podamos seguir disfrutando de este entorno y de nuestra cultura de tapeo”.



ASHAL ha puesto a disposición de todos los almerienses la página web www.diamundialdelatapa.es para dar a conocer los lugares donde se podrán degustar estas tapas solidarias. Cualquier persona podrá entrar en el sorteo de varios regalos como cestas con productos de Sabores Almería, un fin de semana en hoteles, circuitos termales o cenas románticas en restaurantes de la provincia, entre otros. Además, se han donado tickets de 2 x 1 a las asociaciones de Anda, Altea, Asperger y Asalsido, amigas de la hostelería.

