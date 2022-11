Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS (Foto: JoshuaWoroniecki) Bulgaria y Rumania podrían unirse pronto al área Schengen Escucha la noticia Que un turista no europeo se pierda en los frondosos parques naturales de Bulgaria o visite Transilvania de la mano del conde Drácula es totalmente posible hoy en día. Que además lo pueda hacer desayunando al día siguiente con vistas a la Torre con la facilidad de usar un único permiso parece cada vez más cercano. De hecho, la reunión mantenida por los miembros de la Eurocámara, celebrada el pasado 5 de octubre, apunta hacia esta dirección. De forma firme, los líderes del Parlamento Europeo han manifestado su total apoyo a la entrada de Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen. Y el tiempo para ello no podría ser más oportuno. ¿Por qué? Porque ahora mismo el grupo tiene su visión estratégica depositada en el 2023, año en el que se darán pasos decisivos en términos de unificación de fronteras. Esta evolución vendrá de la mano de un nuevo Sistema de Información Europeo y Autorización de Viajes: ETIAS. ¿Cuál es el origen de Schengen? El Acuerdo de Schengen se creó en 1985 y empezó a funcionar en 1995 con el propósito de suprimir las fronteras comunes entre los países europeos miembros. Esto se traduce en una potenciación de los controles comunes alrededor de las fronteras exteriores de los países integrantes. Por lo tanto, se trata de un territorio que funciona como un solo país en relación con las migraciones, es decir, con una política común de visados. ¿Cuál es la relación de Bulgaria y Rumania con Schengen? Actualmente, tanto Bulgaria como Rumania forman parte del grupo de los cuatro países de la Unión Europea (UE), junto con Croacia y Chipre, que no se encuentran incluidos en Schengen. Sin embargo, la entrada de estos países en el club cada vez se ve más tangible según las últimas noticias. Estos dos estados de la Europa Oriental podrían haber cumplido con sus deberes desde que se incorporaron a la UE en 2007, lo que explicaría el gran apoyo recibido por el Parlamento en las últimas reuniones. La valoración de los avances realizados por ambos países en materia judicial y administrativa se mide a través del Mecanismo de Cooperación y Verificación para Bulgaria y Rumanía. Actual circulación de personas extranjeras en Bulgaria y Rumanía Movimientos Europeos Intracomunitarios Cualquier persona europea puede visitar libremente estos dos países como cualquier otro. Por ejemplo, a los españoles nos es suficiente con el DNI para realizar una visita. Para aquellos que planeen habitar en Bulgaria o Rumanía de manera más permanente, bastaría con solicitar el permiso de residencia. A este efecto, en la web de Your Europe se aclaran conceptos sobre las tramitaciones de residencia a realizar. Del mismo modo, los ciudadanos procedentes de estas dos naciones están obligados a solicitar su inscripción en el Registro Central de Extranjeros si deciden establecerse en España por un periodo superior a tres meses. Movimientos desde fuera de la UE a territorio búlgaro y rumano En este punto radica la principal diferencia entre pertenecer o no a Schengen. Actualmente, cualquier persona extranjera que desee visitar algún país de esta zona puede realizarlo una vez cuente con la autorización que expide la zona: el visado Schengen. En este sentido, los turistas pueden moverse libremente entre los países incluidos en el grupo durante 90 días. Por lo tanto, Rumanía y Bulgaria quedan relegadas a sus propias normas para expedir visados. ¿Qué beneficios aporta a los estados miembros el formar parte de Schengen? De forma resumida, la eliminación de fronteras entre las regiones incluidas en el espacio Schengen permite: Libertad: los visitantes de un país tercero cuando se encuentren en el perímetro Schengen puedan moverse libremente entre las fronteras interiores de los países Schengen, sin controles en las fronteras.

los visitantes de un país tercero cuando se encuentren en el perímetro Schengen puedan moverse libremente entre las fronteras interiores de los países Schengen, sin controles en las fronteras. Visado único : unificación en las condiciones de un visado de entrada y de estancia de corta duración para todos los países Schengen.

: unificación en las condiciones de un visado de entrada y de estancia de corta duración para todos los países Schengen. Consenso: existen reglas comunes compartidas para el cruce de las fronteras exteriores de los países del espacio Schengen.

existen reglas comunes compartidas para el cruce de las fronteras exteriores de los países del espacio Schengen. Información centralizada : a través del Sistema de Información de Schengen , los países miembros podrán compartir información de forma ágil sobre personas y mercancías. Esto impacta directamente en la seguridad de la zona.

: a través del Sistema de Información de Schengen los países miembros podrán compartir información de forma ágil sobre personas y mercancías. Esto impacta directamente en la seguridad de la zona. Reacción rápida en situaciones críticas: un país del espacio Schengen puede reintroducir temporalmente controles en sus fronteras interiores, pero durante no más de 30 días. ¿Qué cambios implicará ETIAS? ETIAS como formato de permiso de viaje también involucraría a Rumanía y Bulgaria. Aunque pudiera conducir a confusión, ETIAS no hace referencia a un visado sino a una autorización de viaje para aquellos visitantes que por motivos de turismo deseen visitar a los países de Schengen (y otros adicionales). El propósito de la UE en la activación de este programa es principalmente el de proteger y fortalecer sus fronteras. ETIAS en ningún caso sustituye los visados de estudiante o de trabajo, por lo que aquellos extranjeros con aspiraciones a trabajar o permanecer en Europa por más de 90 días consecutivos tendrán que solicitar un visado en lugar de un ETIAS. Países vinculados a ETIAS Entre los países destinatarios que reciban con este formato de autorización electrónica a sus visitantes se encuentran: Todos los países del área Schengen

Los microestados de Mónaco, San Marino y el Vaticano

Cuatro países no miembros de la UE: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza

Países no miembros del área Schengen: Croacia, Bulgaria, Rumania y Chipre. El apoyo por parte del Parlamento Europeo a Bulgaria y Rumanía es notorio según las últimas informaciones gestadas en la Eurocámara. No obstante, será necesario gestionar el veto de algunos socios que dudan de la capacidad de los dos países de controlar las fronteras no comunitarias de sus territorios. Está por ver que las Navidades vengan con regalos históricos para Bulgaria y Rumanía en forma de invitación VIP al club fronterizo.