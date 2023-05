Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Burgos: «A diferencia del PP, no escondemos nuestras intenciones con el Paseo de Almería»

martes 23 de mayo de 2023 , 10:45h

“Nuestro concepto de una ciudad más moderna pasa, entre otras cuestiones, por abordar una estrategia sensata, reflexiva y consensuada que permita la transformación del Paseo de Almería". Así se ha manifestado Rafa Burgos, candidato a la Alcaldía de Almería por Ciudadanos (CS), al referirse a la peatonalización de una de las principales arterias de la ciudad, al tiempo que ha afeado al PP que no sea claro en este asunto. "Nos parece incorrecto que digan que ahora no toca hablar del Paseo. ¿Cómo que no toca? Precisamente ahora es cuando hay que dejar claro a los almerienses qué se quiere hacer con una de sus principales calles; tienen todo el derecho a saberlo antes de que depositen su papeleta en una urna", ha aseverado el 'alcaldable' liberal.

En ese sentido, Rafa Burgos ha apostado por dialogar con los residentes y comerciantes afectados, y plantearles soluciones "para garantizar que esa peatonalización es compatible con las pertinentes servidumbres de paso y acceso de vehículos de emergencias o transporte público".

"Estamos convencidos de que ese es uno de los pasos a dar para revitalizar el casco histórico y revertir su decadencia. El Paseo de Almería debe ser una de las principales puertas de acceso al casco histórico junto con el Puerto (cuando se haya integrado con el parque Nicolás Salmerón) y con el Camino Viejo (cuando se recupere y se ponga en valor)", ha ahondado.



Plan integral para el casco histórico

Precisamente, la candidatura de Ciudadanos propone para el casco histórico una estrategia integral de actuaciones que incluye un plan de embellecimiento, una puesta en valor de monumentos, un plan de choque contra graffitis, ayudas al alquiler para jóvenes, líneas de ayuda para rehabilitar viviendas, una restauración de la Plaza Pavía y su entorno, y transformar el Camino Viejo en nuestro particular Caminito del Rey".