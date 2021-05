Sucesos Ampliar Buscan a un joven de 24 años desaparecido cuando se bañaba en la playa de San Miguel martes 25 de mayo de 2021 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Cruz Roja han activado un amplío dispositivo para intentar localizar a un joven de 24 años cuyo rastro se perdió en el mar cuando estaba bañándose en la playa de San Miguel de la barriada de Cabo de Gata, en Almería capital.



Una llamada del compañero del desaparecido, quien se encontraba con él en ese momento, alertó de los hechos a las 13,12 horas de este martes, según un portavoz del organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad y del servicio de emergencias 112.



El alertante narró que el joven se había metido en el mar a nadar "hacía más de una hora" y que no había regresado, pero que sus pertenencias estaban en la orilla.



Salvamento Marítimo ha activado al helicóptero Helimer 205 y a la embarcación Guardamar Polimnia mientras que la Guardia Civil mantiene en la zona de búsqueda a las patrulleras 'Isla Cartuja' y 'Río Nacimiento'.



También está participando en el operativo de búsqueda, que aún no ha logrado localizar rastro del joven desaparecido en aguas de Cabo de Gata, con la embarcación 'Cronos'.

