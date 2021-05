Deportes Almería acogerá el Campeonato de Andalucía de Marcha Nórdica martes 25 de mayo de 2021 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Juanjo Segura, el diputado Ángel Escobar, y la directora deportiva de la FAM, Aura Marfil, han presentado la competición



Con prudencia y siguiendo las máximas medidas de seguridad higiénico sanitarias, las competiciones deportivas se están reactivando y con ellas Almería como sede de estos eventos. El Parque del Andarax acogerá el próximo domingo, 30 de mayo, la primera prueba de la Copa de Andalucía de Marcha Nórdica, que será a la vez Campeonato de Andalucía de Marcha Nórdica, y, como novedad, se estrenará el Campeonato de Andalucía de Deporte Base. El objetivo es crear una cantera de este saludable deporte, que une a los beneficios de las caminadas, el uso de unos bastones especiales con los que también se mueven los músculos de la parte superior del cuerpo.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos la competición de ámbito andaluz, acompañado por el diputado de Deportes de Diputación, Ángel Escobar, y la directora deportiva de la Federación Andaluza de Montañismo, Aura Marfil.



Juanjo Segura ha afirmado que “siempre hemos dicho que Almería reúne las mejores condiciones para organizar eventos deportivos: la amplia red de hoteles, modernas instalaciones deportivas, y la gastronomía y cultura que atrae a los acompañantes. Por eso, estamos muy contentos de celebrar un evento deportivo que beneficiará a la economía de Almería, una ciudad que en la reciente Fitur ha recibido la distinción del Ministerio de Turismo como una de las seis ciudades más seguras de España”.



La categoría absoluta comenzará a las 10 horas, con 10,5 kilómetros y 140 participantes, mientras que infantil y cadete lo hará desde el mediodía, para recorrer 6,5 kilómetros, y 70 participantes. El concejal de Deportes ha querido recordar “al almeriense Olegario Lozano, recientemente fallecido que fue el último campeón en la categoría Master 70, y al que se le rendirá un homenaje póstumo antes de la salida el próximo domingo”.



Por su parte, el diputado de Deportes, Ángel Escobar, ha puesto en valor el trabajo de la Federación en el fomento de esta modalidad deportiva: “Desde la Diputación de Almería, colaboramos continuamente en todos los proyectos que llevan a cabo por la capacidad que tienen de trabajar en espacios naturales, adaptándose a las nuevas medidas y respetando el medioambiente”.



Además, el diputado provincial ha destacado las sinergias de la provincia para con la Marcha Nórdica: “turismo, gastronomía, deporte y cultura se unen en un enclave único, al aire libre y con todas las medidas de seguridad”.



Por último, Aura Marfil, directora deportiva de la Federación Andaluza de Montañismo, ha explicado que “estamos muy contentos de que, después del complicado año 2020, se pueda realizar la primera prueba de la Copa de Marcha Nórdica”, a la vez que ha valorado el nuevo campeonato en edad escolar, “estamos apostando por la base, pues es un deporte que está creciendo en afición. En esta categoría habrá premios individuales y será también un campeonato territorial. Vienen de siete provincias y esperamos que la próxima vez también se sume Córdoba”. El coordinador de la actividad, Emilio Martínez, también estaba presente en la actividad.



Deporte para disfrutar en plena naturaleza, el próximo domingo, en el Parque del Andarax con el Campeonato de Andalucía de Marcha Nórdica y 210 participantes.

