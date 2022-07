Capital Cabo de Gata estrena un nuevo aparcamiento público con 30 plazas domingo 24 de julio de 2022 , 10:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de unos 50.000 euros y sobre una superficie de 957 m2, la actuación coordinada por el Área de Servicios Municipales se enmarca en el 'Plan de Transformación de Solares Municipales' El Ayuntamiento de Almería acaba de estrenar en el barrio de Cabo de Gata un nuevo aparcamiento público en superficie con un total de 30 plazas para vehículos, dos de ellas para personas con movilidad reducida, en lo que era hasta ahora un solar municipal de 957 metros cuadrados entre la calle Cuartel y la calle Iglesia. La concejala delegada del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha incluido la actuación, realizada por la empresa ‘Nila’ con una inversión cercana a los 50.000 euros, en el 'Plan de Transformación de Solares Municipales'. Una apuesta por dar una utilidad a espacios en desuso y siempre en función de la demanda vecinal. Este es el caso del nuevo aparcamiento en el barrio cabogatero que, cada verano, ve multiplicada su población y, por tanto, la necesidad de espacio para el aparcamiento de vehículos, explica la concejala. La actuación, desarrollada en un solar de titularidad municipal, ha consistido en la pavimentación del suelo y la colocación de señalización horizontal y vertical, El acondicionamiento del espacio es fruto de la demanda vecinal y el compromiso adquirido por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, para dar cumplimiento a lo que era una demanda vecinal. “Se mejora la movilidad y la seguridad de almerienses y turistas que se acercan hasta la barriada”, apunta Sánchez que recuerda cómo ya se han realizado actuaciones de este tipo en barrios como Los Almendros, Cortijo Grande, las 500 Viviendas, junto al CEIP Ginés Morata, en San Luis, o, más recientemente, en el polígono industrial del Sector 20. Así, en apenas dos años se han habilitado sobre pavimento alrededor de medio millar de plazas de aparcamiento en varios barrios aprovechando solares sin uso de titularidad del Ayuntamiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.