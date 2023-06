Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Cada obra de bioclimatización en colegios cuesta una media de 300.000 euros Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por martes 06 de junio de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Almería se han hecho 36 por un montante de 11 millones de euros, La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía, Patricia del Pozo Fernández, ha defendido la gestión de su departamento en materia de bioclimatización de los centros educativos públicos andaluces, frente a las críticas del grupo parlamentario Por Andalucía. Según ha afirmado, en cuatro años y cinco meses, el Gobierno del cambio ha aprobado la Ley de Bioclimatización, la primera de España en esta materia, y ha puesto en marcha dos planes de bioclimatización y dos planes de climatización pasiva, con una inversión de 175 millones de euros y 654 actuaciones en 588 centros educativos que afectan a 252 municipios. Del Pozo Fernández ha comparado estos datos con los del anterior Gobierno socialista, que solo realizó 229 actuaciones, 53 aires acondicionados y ventiladores, y 10 millones de euros en casi cuarenta años. La consejera ha destacado que la Ley de Bioclimatización tiene por finalidad la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos públicos andaluces, mediante el desarrollo de determinadas actuaciones que contengan la aplicación de técnicas bioclimáticas y de energías renovables. La consejera ha desglosado las actuaciones realizadas por provincias y ha resaltado que en Almería se han llevado a cabo 36 obras de bioclimatización con una inversión de 11 millones de euros. Además, ha anunciado que para el año 2023 se prevé ejecutar otras 430 actuaciones con un presupuesto de 140 millones de euros. Del Pozo Fernández ha asegurado que ningún gobierno en España o fuera de España ha hecho tanto por la bioclimatización de los centros educativos como el Gobierno del cambio en Andalucía.

