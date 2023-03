Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cádiz se impone al Almería con un gol en la segunda mitad

sábado 18 de marzo de 2023 , 17:13h

En un partido muy igualado, la UD Almería logró empatar en el minuto 93. El Cádiz se mostró como un equipo muy compacto y difícil de superar, mientras que el Almería intentaba atacar pero sin éxito. En la segunda parte, el Cádiz logró marcar tras una jugada confusa dentro del área y Roger anotó el primer gol del partido. A pesar de esto, los rojiblancos no se rindieron y buscaron el empate con acciones ofensivas poco claras. Finalmente, en el minuto 93, Luis Suárez recibió un penalti que fue transformado por Melero para poner el definitivo 1-1 en el marcador.

El entrenador Rubi hará algunos cambios en el once inicial para el próximo partido. Centelles reemplazará al lesionado Akieme en la defensa y Pozo volverá a jugar como lateral derecho. De la Hoz regresará al centro del campo después de su sanción, mientras que Embarba y Leo Baptistao acompañarán a Luis Suárez en la delantera.

En la primera parte del partido, ambos equipos estaban igualados y no había un claro dominador. El Cádiz estaba muy sólido y difícil de superar, pero después de media hora de juego, el Almería comenzó a tener más claridad en sus llegadas al área rival. Los locales tomaron el control del balón y empezaron a crear opciones ofensivas. Rodrigo Ely tuvo una buena oportunidad de cabeza tras un saque de esquina y Luis Suárez también tuvo una ocasión, pero su disparo se fue alto por poco. Antes del descanso, el Almería tuvo tres oportunidades claras para marcar el primer gol del partido.

En el minuto 44 del partido, Eguaras tuvo la oportunidad de marcar un gol desde la frontal del área, pero el portero debutante en liga, David Gil, realizó una gran parada para enviar el balón a córner. En ese mismo lanzamiento de esquina, se generaron dos ocasiones más para el equipo local. Primero, Ely remató al larguero y luego Baptistao intentó golpear el balón, pero nuevamente fue detenido por el portero visitante.

El inicio del segundo tiempo no fue bueno para los rojiblancos ya que el Cádiz anotó un gol gracias a una jugada de saque de banda ejecutada por Roger. A pesar de que el conjunto amarillo había intentado esta acción varias veces, fue la primera vez que lo lograron en la segunda mitad y les permitió ponerse en ventaja con un marcador de 0-1.

Después de recibir un gol, el equipo Almería intentó empatar rápidamente y se enfocó en atacar la portería visitante. Sin embargo, sus acciones ofensivas no fueron lo suficientemente claras para igualar el marcador. Los jugadores Lázaro Vinicius y Melero tuvieron las oportunidades más peligrosas al rematar centros laterales con la cabeza, pero sin éxito. A pesar de esto, los almerienses continuaron buscando el gol hasta que en el minuto 93 se les otorgó un penalti a favor debido a una falta clara sobre Luis Suárez. Melero fue el encargado de ejecutarlo y logró igualar la contienda con un gol desde los once metros. Después de este momento, no hubo tiempo para más y el partido terminó en empate 1-1.