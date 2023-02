Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Cádiz supero la temperatura de Almería en enero sábado 25 de febrero de 2023 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia de Cádiz fue la que registró la temperatura media más alta en enero de 2023, con 13,4 grados, considerado un mes cálido. Esto fue por delante de Almería (13,2 grados) y Málaga (13,1 grados), también considerados cálidos, mientras que Granada fue la más fría con 7,2 grados, siendo considerado un mes normal. En cuanto a las precipitaciones, Cádiz registró 57,8 litros por metro cuadrado en enero de 2023 [3], considerado un mes de carácter normal. Por el contrario, en enero de 2021 se registraron tan solo 3,6 litros por metro cuadrado [3], considerado un mes muy seco, mientras que en enero de 2020 se registraron 135,3 litros por metro cuadrado [3], siendo un mes muy húmedo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.