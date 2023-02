Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía El albergue de Almería aumentó sus huéspedes el último año sábado 25 de febrero de 2023 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los albergues de la Red Inturjoven del Instituto Andaluz de Juventud (IAJ) han experimentado un aumento significativo de ocupación en el último año. Entre enero y diciembre de 2022, se contabilizaron 361.034 pernoctaciones, un 54,8% más que el año anterior. Esto ha significado que el nivel de ocupación de los albergues juveniles de la Junta de Andalucía se ha acercado al de 2019, año previo a la pandemia. Además, algunos de ellos han superado los datos de 2019, como es el caso de Jerez de la Frontera (Cádiz). Según los datos ofrecidos por la Administración, se registraron 27.808 estancias el pasado año, por encima de las más de 21.000 de hace tres años. Estos buenos resultados reflejan el aumento de afluencia que los albergues han experimentado durante el último ejercicio. Los resultados de los albergues juveniles de la Junta de Andalucía han sido destacables durante el último año, superando los datos de 2019. Es el caso del albergue de Almería, el cual contabilizó 28.668 frente a las 23.900 de 2019, un aumento significativo. Lo mismo sucedió con el albergue de Jaén, el cual tenía menos de mil estancias en 2019 y más de 24.800 en 2022. Otros albergues también han experimentado un aumento de afluencia, como el de Cazorla y el de Sierra Nevada, el cual alcanzó las 22.692 pernoctaciones, cifra cercana a las 30.000 de prepandemia. Además, el 58,58% del total de los clientes de estos albergues son jóvenes que viajan individualmente, contabilizando 211.486 pernoctaciones. Esto refleja la gran diversidad de programas y actividades que Inturjoven ofrece durante todo el año en sus 20 albergues, como residentes universitarios, semana de vacaciones, programa de nieve, campamentos y escapadas. En 2022, los albergues de Sevilla, Málaga y Granada en Andalucía tuvieron el mayor número de estancias, con el albergue juvenil de Sevilla liderando con 50.419 estancias. Sin embargo, el primer año de la pandemia (2020) redujo el número de pernoctaciones en la Red de Albergues Inturjoven de la Junta en un 65% con respecto al año 2019. Por otro lado, el año 2021 presentó una ligera mejoría, alcanzando el 50% de lo obtenido el último año antes de la pandemia (2019). El perfil de clientes de los albergues de la Junta de Andalucía destaca por el mayor de 30 años que acude en reservas de familias o en pareja para escapadas de fin de semana], puentes, verano y programas estrella de nieve y vacaciones. Estas reservas han contabilizado 70.120 pernoctaciones. Por otro lado, el 'Grupo Joven' engloba todas las reservas de más de diez jóvenes, especialmente escolares, ayuntamientos, federaciones, clubes deportivos, asociaciones de personas con discapacidad, Cruz Roja, Junta de Andalucía y reservas a través de intermediarios, sumando 59.651 pernoctaciones. El 'Grupo Adulto Mayor de 30 años', por otro lado, contabiliza 19.777 pernoctaciones, siendo estas reservas principalmente del programa 'Encuentro de Personas Mayores' o reservas de Casas de Andalucía promovidas por Inturjoven. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.