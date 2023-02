Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PP pide a Planas que "sea valiente" frente a una PAC "injusta"

Así se lo ha solicitado la portavoz del Partido Popular de Andalucía, Maribel Torregrosa

La portavoz del Partido Popular de Andalucía, Maribel Torregrosa, ha pedido este sábado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el andaluz Luis Planas, que "sea valiente" y se sume al acuerdo que ha suscrito esta semana la consejera de Agricultura, Ganadería Pesca y Agua, Carmen Crespo, sobre las alegaciones al Plan Estratégico de la PAC con el fin de elevar una "voz única" en defensa del sector primario andaluz.

Torregrosa ha subrayado en una nota de prensa remitida por el PP la "importancia" de dicho acuerdo, "tremendamente positivo y necesario" --según sus palabras--, y que a su juicio es un "buen ejemplo" de la "nueva forma de gobernar" que el presidente Juanma Moreno ha "implantado" en Andalucía, "escuchando permanentemente a los andaluces, dialogando con todos los sectores y llegando a acuerdos que benefician a todos los andaluces".

"Nos gustaría que el Gobierno de Sánchez, y de manera muy especial los ministros que son andaluces, tuviera la misma sensibilidad con los problemas que afectan a esta tierra y pudiéramos trabajar de forma conjunta y consensuada para resolverlos, pero lamentablemente no es así", ha manifestado la portavoz de los populares andaluces.

Así, Torregrosa ha calificado de "decepcionante" la reciente visita del ministro Planas a la provincia de Córdoba, donde "ha estado, pero es evidente que no ha escuchado, porque se ha limitado a tirar de argumentario y poner en valor unas medidas del Gobierno que no están dando los resultados esperados, poniendo el acento en las posibles sanciones a aquellos miembros de la cadena alimentaria que no apliquen las medidas como el Gobierno cree que deben aplicarse".

Para la portavoz del PP andaluz, "resulta absolutamente incomprensible que el ministro Planas vuelva una y otra vez a Andalucía con las manos vacías", y "lo peor es que ni Juan Espadas ni nadie del PSOE-A es capaz de aprovechar la ocasión y ponerse al frente de las reivindicaciones de un sector tan estratégico para nuestra economía como es nuestro sector primario, nuestra industria agroalimentaria, que ha vuelto a batir récord en exportaciones con un volumen de facturación superior a los 14.000 millones de euros".

"Planas no solo se desentendió del Perte agroalimentario, dejándolo en manos de otro ministerio y del que nada se sabe", ha advertido Torregrosa, "es que tampoco parece dispuesto a arrimar el hombro para corregir todos esos aspectos de la PAC que tanto daño pueden hacer a los agricultores y ganaderos, y que la consejería y las organizaciones ya han puesto negro sobre blanco".

De la misma manera, la portavoz popular ha reprochado la falta de ambición y propuestas para paliar el grave daño que está causando la sequía. "No ha movido un solo dedo ante la Comisión Europea para pedir la reprogramación de los fondos Next Generation y aprovechar ese caudal de dinero para ejecutar las infraestructuras hídricas del Estado tan necesarias para la supervivencia del campo andaluz".

De hecho, ha añadido, "cuando han tenido la oportunidad de defender los intereses de los andaluces, por ejemplo, en el caso del trasvase del Tajo-Segura, el señor Planas y los socialistas andaluces han mantenido un silencio cómplice". En este sentido, Torregrosa se ha referido a las advertencias de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes sobre las "nefastas consecuencias" de los nuevos planes hidrológicos para el campo, coincidiendo en que el recorte de agua disponible para riego "es fruto de una preservación de caudales ecológicos realizada sin criterios técnicos, pero sí políticos", por lo que ha invitado a los socialistas andaluces a "replantearse su papel".

"Pedimos al PSOE de Juan Espadas que ponga a los andaluces y los intereses de esta tierra por encima de cualquier estrategia partidista de Pedro Sánchez y se una a esa voz única que necesita Andalucía", ha señalado la portavoz del PP de Andalucía, que también ha valorado la "gran cantidad de ayudas que el Gobierno de Juanma Moreno ha venido desplegando desde hace cuatro años para fortalecer e impulsar la actividad de la mujer en la industria agroalimentaria andaluza", en la que la mujer tiene un papel cada vez más destacado en el campo andaluz, de hecho, el número de explotaciones dirigidas por mujeres ha aumentado un 28% y un 43% de los beneficiarios de las ayudas de la PAC también son mujeres.

Además, Torregrosa ha recordado que el pasado mes de junio se dio "un nuevo impulso" a las políticas de promoción de la mujer en este ámbito con el II Plan de Igualdad de Oportunidades en la actividad agraria y en próximas fechas se hará de nuevo con la aprobación del Estatuto de la Mujer Rural.

"Así es como se defiende a las mujeres, con políticas que faciliten su desarrollo en todos los ámbitos de nuestra sociedad", ha destacado la portavoz del PP de Andalucía, "y no con pancartas y ni con leyes mal hechas, como la del 'solo sí es sí', que dan la espalda a las víctimas de agresiones sexuales". "Y que además son incapaces de corregir porque para ellos es más importante salvar la coalición que proteger a las mujeres", ha lamentado.

