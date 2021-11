Sucesos Cae desde un segundo piso para evitar ser detenido por violencia de género jueves 18 de noviembre de 2021 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Un hombre ha sido trasladado este miércoles al Hospital Univesitario Torrecárdenas de Almería con heridas leves después de que cayera desde un segundo piso para, supuestamente, evitar ser detenido por la Policía Nacional, que lo buscaba tras haber sido denunciado en el ámbito de la violencia sobre la mujer.



Los hechos han tenido lugar en torno a las 13,00 horas de este miércoles en el barrio de Torrecárdenas, donde los agentes se han desplazado después de que se interpusiera sobre él una denuncia por malos tratos con consideración de "riesgo extremo".



Así, los agentes se han personado en el lugar donde podría encontrarse el sospechoso sobre el que, además, pesaba una orden de búsqueda y detención para su ingreso en prisión por parte de un juzgado de Almería por hechos diferentes.



El sospechoso ha sido trasladado al hospital de referencia en Almería al presentar lesiones en uno de los tobillos, si bien ha sido detenido por los agentes, por lo que se encuentra custodiado en las dependencias hospitalarias a la espera de recibir el alta médica.

