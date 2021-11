Sucesos Dos trabajadores atendidos por inhalación en el incendio de una nave agrícola en El Ejido jueves 18 de noviembre de 2021 , 07:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dos trabajadores han debido ser atendidos este miércoles por los servicios de emergencias sanitarias como consecuencia del incendio registrado en el exterior de un almacén agrícola de la localidad almeriense de El Ejido. El fuego, originado en torno a las 18,10 horas por causas y en circunstancias aún no esclarecidas, afectaba a envases de material inflamable situado junto a la nave. Los bomberos se desplazaron para actuar en el lugar, situado en la zona de Las Norias de Daza, cerca de la carretera A-9008. Asimismo, también han hecho acto de presencia efectivos de Policía Local y Guardia Civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

